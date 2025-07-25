بالصور- محمود البزاوي يودع فريق عمل مسلسل "فات الميعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ودع الفنان محمود البزاوي فريق عمل مسلسل "فات الميعاد" بعد انتهاء عرضه محققا نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ونشر البزاوي صور لفريق العمل من كواليس التصوير عبر حسابه على انستجرام وظهر خلالها كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد، الفنانة الفنان محمد علي رزق، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة فدوى عابد، إلى جانب مخرج العمل سعد هنداوي وكتب: "باي باي فات الميعاد، ايه الناس الحلوة دي".

تدور أحداث مسلسل "فات الميعاد" في إطار اجتماعي درامي مشوّق، تدور القصة بطلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات. تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

يذكر أن، الفنان محمود البزاوي ينتظر عرض أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، وفيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا