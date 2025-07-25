أحمد مجدي يكشف سر خوفه على أسماء أبو اليزيد في "فات الميعاد" وحقيقة استمرار القصة بجزء ثانٍ

هل أصيبت أسماء أبو اليزيد في مشاهد العنف بمسلسل "فات المعياد"!

هل هناك جزء ثان من "فات المعياد"!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 10:02 مساءً - أُسدل الستار على أحداث مسلسل "" بعرض الحلقة الـ 30 والأخيرة، حيث جاءت النهاية سعيدة لجميع الأبطال وذلك على عكس توقعات الجمهور بسبب التطورات التي شهدتها الأحداث خلال الحلقات الماضية ووصول الصراعات والعداوة بين الأبطال لذروته.وقد كشف بطل العمل الفنانعن كواليس المسلسل، وعن حقيقة وجود جزء ثان من العمل، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية لموقع " ET بالعربي".كشف الفنانأحد أبطال مسلسل "فات المعياد"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، عن كواليس دوره، كما أدلى باعتراف خطير عن شخصية "مسعد" التي جسدها خلال العمل، موضحًا أن تحضيره لهذا العمل كان مختلفًا تمامًا عن أي دور قدّمه من قبل، مؤكّدًا أن التجربة أثرت فيه بشكل كبير على المستوى المهني والإنساني.حيث قال مجدي : "أنا دائمًا حذر في عامل الأمان عند التعامل مع مشاهد العنف وخاصة مع زميلاتي وهذا يربكني كثيرًا، ومشاهدي مع أسماء كان هناك قبلها الكثير من البروفات والتحضيرات لأني كنت خائف عليها جدًا".متابعًا : "أسماء محترفة جدًا في التعامل مع مشاهد العنف، فأنا كنت خائف عليها جدًا ولا أعتقد أنها أصيبت عن طريقي خلال العمل".وعن حقيقة وجود جزء ثان من المسلسل أكد أحمد مجدي أن المسلسل انتهى ولا يوجد منه أجزاء قائلًا: "ما اعتقدش وجود جزء ثاني، الحدوتة مقفولة 30 حلقة، وأنا سعيد بمطالبة الجمهور بوجود جزء ثان، دي ظاهرة جميلة ومعناها أن الجمهور لم يمل من المسلسل".



أحمد مجدي يكشف مشاعره تجاه شخصية "مسعد"

كيف تحضر أحمد مجدي للمسلسل؟

أبطال وقصة مسلسل "فات الميعاد"

وعن الآراء المتناقضة حول شخصية "مسعد" التي جسدها خلال المسلسل؛ قال: "أنا متأثر جدًا بالإشادات التي حصدها المسلسل، ولا أستطيع التعبير عن مشاعري"، مؤكدًا أن نجاح المسلسل من خلال السوشيال ميديا دي نجاح أما النجاح الأكبر هو ردود أفعال الجمهور في الشارع".كما كشف عن مشاعره الحقيقية تجاه شخصية "مسعد" المثيرة للجدل، وتأثير التفاعل الجماهيري الكبير عليه، حيث قال: "أن هناك بعض التعليقات التي جاءت متعاطفة مع مسعد وأنا لا أفضلها، فأنا مسعد مينفعش يبقى صديق لي، ولكن على النقيض الهجوم العنيف عليه أرفضه أيضًا لأن هناك إنسانية في الشخصية تحققت في كتابة القصة وهي وجود جوانب في شخصية كل منا لا بد الوقوف قليلًا لتأملها، فيجب عدم اتخاذ ردود أفعال عنيفة تجاه الآخرين حتى لو اختلفت طبيعة شخصيتنا معه".وعن تحضيراته لهذا المسلسل وخاصة أن طبيعة الدور مختلفة تمامًا عما قدمه سابقًا، قال مجدي: "أنا لازم أعترف أن التحضير لهذا العمل كان مختلفًا عن أي شئ آخر، فأنا منذ فترة بذاكر بشكل مختلف وبحضر للشخصية بطريقتي اللي بقالي فترة شغال عليها، وهي اكتملت وقدرت عن طريق فريق العمل سواء المؤلف المخرج والممثلين على وجود مساحة لي لإظهار هذه الشخصية".مسلسل "" يأتي من بطولة:، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، ولاء الشريف، محمد أبو داود، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي.تدور قصة مسلسل "" في إطار الدراما الاجتماعية التي تتناول قضايا الحب والزواج والطلاق، من خلال قصة طلاق تبدو عادية ولكنها تتطور بطريقة غير متوقعة ليصبح حدثاً كبيراً يغير حياة الجميع من حوله، مع تسليط الضوء على التحولات النفسية التي يعيشها الأبطال في علاقاتهم الشخصية، وكيف يمكن أن يؤثر الطلاق على الحياة اليومية للأشخاص خاصة إذا كان هناك أبناء.قد يعجبكم من فات الميعاد إلى مملكة الحرير.. أسماء أبو اليزيد الزوجة المقهورة في دراما 2025

