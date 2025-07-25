مي عز الدين تدعم أنغام في محنتها الصحية وتغازل ياسمين عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 10:02 مساءً - استعادت الفنانة مي عز الدين نشاطها على السوشيال ميديا في الأيام الماضية، بالتواصل مع متابعيها وجمهورها من جديد، لاسيما وأنها في الفترة الأخيرة كان حضورها على استحياء كما هي العادة بالنسبة لها خلال السنوات الأخيرة، واستغلت تواجدها وحرصت على مباركة أصدقائها على أعمالهم الجديدة ودعم الآخرين في محنهم.

مي عز الدين تدعم أنغام في مرضها

حرصت مي عز الدين حرصت على التعبير عن دعمها الكامل لصديقتها الفنانة أنغام، بعد إعلان الأخيرة عن مرورها بأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلًا طبيا عاجلًا خلال الأيام الماضية، حيث نشرت مي ونشرت عبر ستوري حسابها بموقع "إنستغرام" صورة لأنغام على سرير المستشفى وعلقت :"ألف سلامة، بالشفاء العاجل يا حبيبتي، وإن شاء الله خير".

مي عز الدين تدعم أنغام في أزمتها الصحية-الصورة سكرين شوت من حساب مي على إنستغرام

مي عز الدين تغازل ياسمين عبد العزيز- الصورة سكرين شوت من حساب مي على إنستغرام



إقرأي أيضاً.. بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبان

وعلى جانب آخر عبرت عن اشتياقها لمشاهدة مسلسل "وتقابل حبيب" لصديقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025 ولاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور، حيث نشرت مقطعًا من العمل على ستوري حسابها بموقع انستغرام وعلقت:"وحشني المسلسل، والله لتفرج عليه لرابع مرة من النهاردة، بحبك يا سوسو".

موقف لا ينسى من ياسمين عبد العزيز لمي عز الدين

وكانت مي عز الدين قد كشفت عن الدور الكبير الذي لعبته ياسمين عبد العزيز في إخراجها من الحالة النفسية السيئة التى لاحقتها بعد وفاة والدتها، حيث وجهت لها الشكر قائلة:"ساندتني مسانده كبيرة أوي، اليوم ده قعدت توصيني اني لازم اشتغل، لأنها أحسن حاجة ليا وان ده اللي هيخليني أكون أحسن، وسبحان الله بعدها ب 10 أيام جالي مسلسل قلبي ومفتاحه".

يُذكر أن مي عز الدين شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي دارت أحداثه حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق أوبر وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

https://www.instagram.com/p/DGTPKD4RWXL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGTPKD4RWXL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGTPKD4RWXL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



إقرأي أيضاً.. مي عز الدين تكشف نصيحة ياسمين عبد العزيز لتجاوز أزمة رحيل والدتها

مسلسل "قلبي ومفتاحه" جاء من بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، عايدة رياض، سارة عبد الرحمن، تقى حسام، أسامة أبو العطا، محمد علي ميزو، أحمد بسيوني وطلعت الشريف وضيفا الشرف ميس حمدان وعمر السعيد، والعمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".