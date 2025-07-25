شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ألغت نتفليكس فيلم هوجان بطولة كريس هيمسوورث؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير صحفية عالمية عن إلغاء نتفليكس مشروع فيلم هوجان والذي كان من المقرر أن يلعب بطولته كريس هيمسوورث، وذلك بعدما أعلن تود فيليبس والذي كان من المقرر أن يقوم بإخراجه، بأنه لم يعد متحمسا لتقديم الفيلم، وذلك بعد النجاح الضخم الذي حققه فيلم الجوكر وانشغاله بمشروع جديد.

وكان موقع TMZ Sports قد أعلن وفاة أسطورة المصارعة المحترفة هالك هوجان عن عمر ناهز 71 عامًا، وذلك بعد تعرضه لسكتة قلبية في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي داخل منزله في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا.

ووفقًا للتقارير، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى منزل هوجان بعد بلاغ حول حالة طارئة تتعلق بالقلب، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى على نقالة. وأكدت إدارة الإطفاء والطوارئ الطبية في مقاطعة بينيلاس أن سبب الحالة هو سكتة قلبية.

يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من نفي زوجته سكاي شائعات تحدثت عن دخوله في غيبوبة، مؤكدة في حينه أن "قلبه قوي" وكان في مرحلة تعافٍ بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية، أبرزها جراحة في الرقبة خلال مايو الماضي.

كان هالك هوجان من أبرز من غيّروا وجه المصارعة، حيث حوّلها من رياضة موجهة لفئة محدودة إلى ترفيه عائلي عالمي، وبأسلوبه المسرحي وشخصيته الكاريزمية، جذب الأطفال وآباءهم إلى عالم WWE، وجعل من المصارعة جزءًا من الثقافة الشعبية.

وفي عام 1996، أحدث تحولًا دراميًا حين غيّر شخصيته إلى "هوليوود هوجان" وأنشأ جماعة NWO (النظام العالمي الجديد)، ما دفعه إلى قمة جديدة من الشهرة العالمية.

تم تكريمه بإدخاله إلى قاعة مشاهير WWE عام 2005، لكن تم استبعاده في 2015 بعد تسريب تسجيل يتضمن تعليقات عنصرية، ولاحقًا، كسب دعوى قضائية ضد موقع Gawker الذي نشر المقطع، وأُعيد إدراجه في قاعة المشاهير عام 2020 ضمن مجموعة NWO.