شاندو يطرح أحدث أغانيه "ايكا دولى" بتوقيع رامى المصرى

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب شاندو أغنية جديدة تحمل اسم ايكا دولى من ألحان وتوزيع رامى المصرى، وهى الأغنية الأولى من مينى ألبوم جديد يضم 5 أغنيات، والذى يعود به شاندو إلى عالم الغناء بعد غياب طويل، الأغانى التى سيطرحها شاندو خلال الفترة المقبلة هى:

- "حاجة مش عادية"

- "اكى دولى"

- "ليكى عندى ايه"

- "حد بسيط"

- "على نياتى"

وتقول كلمات الأغنية:

ميل وادلع أصلك رايق فاهمك دايما اصحي يا رايق مش عايز أشوفك مدايق

ي مسيطره انا حفضل سايق

ده جمدانك ده رشاش

سنتي ب سنتي ماتور قشاش

عايز اشوفك ديما جنبي انت حلاوه

يابا يابا قلي. ايكادولي

اسحلني كلي

احتل بري

ف العين تملي

ونجي ي ونجي

ي معلي بنجي

يا تمر هندي

دنت اللي برنجي

شاندو قرر طرح أغنية تلو الأخرى على مدار الأشهر المقبلة، وقد أعرب عن سعادته بالتعاون مع الموزع الموسيقى رامى المصرى، والذى يعتبره داعماً كبيراً له في أغانى المينى ألبوم.

يذكر أن شاندو لديه تجربة سينمائية وحيدة، حيث شارك في فيلم "عبده مواسم" مع محمد لطفى ومها أحمد وعلا غانم.

