شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فيلم الشاطر فى السعودية والخليج الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق فيلم الشاطر للنجمين أمير كرارة هنا الزاهد، في دور العرض السعودية والخليجية بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 31 يوليو، وذلك بعد أسبوع من طرحه في دور العرض المصرية، حيث عُرض الفيلم يوم 16 يوليو الجارى واستطاع تصدر الإيرادات منذ طرحه مباشرة ووصل مع حصده حتى الآن لأكثر من 32 مليون جنيه.



فيلم الشاطر

فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيوف الشرف خالد الصاوي، وشيرين رضا، ومحمد عبد الرحمن توتا، تميم يونس، المخرج معتزالتوني ومفاجأة نهاية الفيلم الفنان أحمد مكي، والفيلم من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة Synergy Plus للمنتج تامر مرسي.

فيلم الشاطر تدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى، حيث تبدأ الأحداث مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعيناً بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف إلى "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأساً على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلةً مليئةً بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

فيلم الشاطر يُعيد أمير كرارة إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أفلامه "البعبع"، الذي تم عرضه فى عيد الأضحى 2023، وشارك في بطولتهياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز وضيوف منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

أما هنا الزاهد فتسجل حضوراً قوياً في موسم صيف 2025 السينمائى، حيث تتواجد فى 3 أفلام من المعروضة في دور السينما حالياً، الأول "ريستارت" مع تامر حسنى، و"المشروع X" وتظهر فيه كضيفة شرف بشخصية زوجة كريم عبدالعزيز التي تلقى مصرعها في انفجار سيارة، إضافة إلى فيلم "الشاطر".