تهديد صارم من مصطفى كامل لـ راغب علامة .. هذا ما قاله!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 08:14 مساءً - مازالت أزمة الفنان اللبناني راغب علامة في تصاعد وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها في حفله الأخير في الساحل الشمالي، وقد حرص نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل على شرح تفاصيل أزمة إيقاف علامة عن الغناء في مصر.

كما أكد مصطفى كامل أن النقابة ليست ضد أي فنان ولا تتخذ موقفًا من فنان بشكل شخصي، لكنها في الوقت نفسه حريصة على حماية الذوق العام والحفاظ على صورة الفن المصري. مصطفى كامل عن حفل راغب علامة: الموضوع كبير وفج تحدث نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل من خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة " MBC مصر" عن أزمة إيقاف المطرب اللبناني راغب علامة بعد الأحداث التي شهدتها حفله الأخير في الساحل الشمالي حيث قال: " النقابة أجمعت على وقوع خطأ جسيم وكبير من جانب راغب علامة".

وأكمل مصطفى كامل: "وقد تواصل معي راغب بعد القرار بـ3 دقائق، كلمني واعتذر، وأنا قدرت جدًا المكالمة، أنا قلت له واضح أن ده شكل أنت واخده لنفسك وكل واحد حر ما لم يضر، لكن النقابة صاحبة حق، وقد ألمّت النقابة بكل خيوط الواقعة التي تؤكد أن ما حدث خطأ كبير وجسيم".

وتابع كامل: "وعند أطلعنا على كل فيديوهات الحفلة، الموضوع ليس بالشكل الذي يظهر كما يروجه المستفيدين على السوشيال ميديا، والموضوع مش مجرد قبلة في الفم أو الذقن مثلما روج بعض الأفاقين، الموضوع أكبر لما نتفرج نلاقي دي طالعة ودي نازلة ودي بتتاخد من الإيد ودي بتتاخد من الوسط، الموضوع كان كبير وشكله فجًا".

مصطفى كامل: راغب علامة لم يلتزم بالإتفاق كما أوضح مصطفى كامل خلال اللقاء عن اتفاق جمعه براغب علامة، واحترامًا لقيمة راغب علامة فضلت طي الخلاف فيما لا يضر ببلدي أو نقابة بلدي أو قيمتي وقيمة أعضاء النقابة، ولكن النجم اللبناني لم يلتزم به، وخاصة بعد إرساله رسالة صوتية يعتذر خلالها، فوجئت بتصريحات جديدة من علامة أعاد فيها إشعال الأزمة، قائلاً: "لما تتكلم كده بعد الاتفاق، يبقى إنت مش شايفني".

وفيما يتعلق بالسخرية من بيان النقابة الذي صدر بخصوص منع راغب من الغناء، اعتبر كامل أن الانتقادات بمثابة حملات مأجورة مدفوعة الأجر، قائلاً: "فيه بوست بـ500 جنيه.. والترند هو الغاية مش الموضوع".

أطلعوا على اتصالات بين راغب علامة ومصطفى كامل بعد قرار منعه من الغناء واستدعاؤه للتحقيق مصطفى كامل: إذا لم يأت راغب الأزمة تظل قائمة وتابع مصطفى كامل خلال اللقاء موجهًا رسالة واضحة للفنان راغب علامة، قائلًا : "أنا مستاء مما حدث، لم نقم جلسة تحقيق حتى الآن، ومن المفترض أن لديه حفلة في شهر 8 ولابد أن يحضر قبلها للتحقيق، وإذا لم يحضر وقتها هتعرفوا قرار النقابة، لأنه زعلني أنا وكل أعضاء المجلس، فإذا لم يأتِ الأزمة قائمة، وللنقابة ومجلسها صلاحية إتخاذ القرار المناسب".

سبب إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر الإثنين الماضي 21 يوليو بياناً صحفياً، قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق؛ لما حدث منه مؤخراً في إحدى حفلاته.

ومن جانبه، استنكر الفنان راغب علامة صدور قرار منعه من الغناء في مصر على خلفية الأحداث التي شهدها حفله الأخير في الساحل الشمالي، قائلًا: "لم أستطع أن أمنع أي معجبة من تقبيلي أو التقاط الصور التذكارية معها، وما فعلته في مصر أفعله في حفلاتي في لبنان".

مؤكدًا أن ما حدث معه يحدث مع العديد من النجوم، متابعًا "علاقتي بمصر كبيرة، ومنعي من الغناء بمثابة إعدام، كاشفًا عن كواليس مكالمته مع مصطفى كامل، بعد صدور قرار الإيقاف، موضحاً أنه كنقيب وصديق كان من المفترض عليه أن يتحدث معه في البداية، والنقابة عليها حمايته.

كما لفت إلى أنّ "معظم أغانيه باللهجة المصرية، فهو تربى على أغاني أم كلثوم وفريد الأطرش، فقد هاجمني الجمهور اللبناني في بداية مشواري الفني، كوني أغني باللهجة المصرية.. ولو كان الغناء بالمصري خيانة فأنا أتشرف بهذه الخيانة، وأنا أحب مصر للغاية فهي تجري بدمائي، والأزمة التي حدثت معي جعلتني أشاهد حب المصريين لي والوقوف بجواري، وقلت لنفسي: ربنا عمل الأزمة دي علشان أشوف الحب ده من المصريين".

