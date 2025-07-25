شكرا لقرائتكم خبر عن سليم كتشنر: جيل الستينيات ألهمني وبين النقد والإبداع علاقة شائكة والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب المسرحي سليم كتشنر خلال ندوة تكريمه بـ المهرجان القومي للمسرح المصري، إن الدكتور عبد الكريم الحجراوي بذل جهدًا استثنائيًا في إعداد الكتاب عنه، حيث قرأ نحو 15 كتابًا في وقت قصير للغاية، مشيرًا إلى أنه ناقش في كتابه طقسًا مهمًا في الثقافة الشعبية يُعرف باسم “البرادة”، وهو طقس تقليدي يتمثل في وجود مهرّج يجوب القرى للدعاية لعروض مسرحية.

وأضاف كتشنر: ومن أسباب تطوّري جيل مهم من النقاد الذين وقفوا بجانبي في بداياتي، هؤلاء النقاد تعاملوا معي بجدية في مرحلة مبكرة، وأنا أيضًا تعاملت مع النقد بجدية وقَبلت به، بينما الآن لا أحد يقبل النقد بسهولة، وأصبحت العلاقة بين الإبداع والنقد علاقة شائكة وغير مريحة، على عكس ما كانت عليه سابقًا”.

وتحدث عن خلفيته المسرحية قائلًا: “تجربتي هي امتداد لجيل الستينيات، وهو الجيل الذي حمل نزعة قومية عربية واضحة، وطرح كتبًا في غاية الأهمية. من هذا الجيل خرجت تجارب كبيرة مثل محمود دياب، ويوسف إدريس، ونجيب سرور، ثم جاء الجيل الذي تلاهم، وكان امتدادًا لهذا المشروع، ومن أبرز رموزه يسري الجندي ورأفت الدويري. أنا أنتمي للجيل الثالث، وأعجبتني بشدة فكرة البحث عن هوية قومية عربية في المسرح”.

وتابع: عند ظهور المهرجان التجريبي، انقطع ذلك الخيط، وأصبح الشباب يعتمدون على الشكل أكثر من المضمون. كنت قد كتبت نصًا بعنوان مربط الفرس، يُفترض أن يُقدَّم في مكان مفتوح مثل (الجرن)، لكن المخرج لم يطبّق رؤية النص، لأنه لم يُمسك مفاتيح مدرسته، وفشلت التجربة. لكن تعويضًا عن ذلك، جاءت تجربة عرض العربة التي اعتبرها نقطة مضيئة.

وعن استلهامه للتراث، قال كتشنر: “في أحد نصوصي بعنوان الأراجوز، طرحت فرضية أن كلمة (قراقوش) قد تكون دخلت إلى ثقافة العروسة في مصر، وهي على نفس الوزن، لذا وضعت الأراجوز في سياق تاريخي متخيّل. وهناك في رأيي نوعان من التعامل مع التراث: الأول أن نأخذ موضوعًا تراثيًا ونقدمه في شكل غربي، والثاني أن نبتكر في الشكل نفسه اعتمادًا على بنية تراثية، وأنا أميل أكثر إلى الخيار الثاني.



ندوة تكريم الكاتب المسرحي سليم كتشنر



ندوة تكريم الكاتب المسرحي سليم كتشنر