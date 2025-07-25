شكرا لقرائتكم خبر عن علي بدرخان يقدم ورشة إخراج في مهرجان بورسعيد السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر بالتعاون مع مؤسسة كاليبار وبدرخان للثقافة والفنون ورشة متخصصة في الإخراج السينمائي تحت إشراف المخرج علي بدرخان أحد رموز السينما المصرية والعربية وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان التي تحمل اسم النجم الكبير محمود ياسين والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٢ سبتمبر المقبل.

وتتناول الورشة عدداً من المحاور الجوهرية التي تعد أساساً لفهم وتطبيق فن الإخراج السينمائي وتشمل مراحل إنتاج الفيلم وفهم اللغة السينمائية والتعامل مع زوايا التصوير وحركة الكاميرا إلى جانب التوليف البصري وتركيب اللقطات وقواعد المونتاج إضافة إلى التحضير العملي للتصوير وتنفيذه والعلاقة الإبداعية بين المخرج والممثل داخل موقع التصوير.



علي بدرخان

وتعتمد الورشة على المزج بين المحاضرات النظرية والتدريبات العملية إلى جانب المشاهدة والتحليل بما يضمن للمشاركين اكتساب مهارات تطبيقية تؤهلهم للانخراط المهني في صناعة السينما والتلفزيون

وفي ختام الورشة ينجز المتدربون مشاريع تخرج سينمائية تحت إشراف مباشر تمهيداً للحصول على عضوية انتساب بنقابة المهن السينمائية وذلك وفقاً للبروتوكول الموقع بين النقابة ومؤسسة كاليبار وبدرخان

ومن المقرر أن يعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي عن مجموعة متنوعة من الورش السينمائية التي تهدف إلى دعم وتطوير المواهب الشابة

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تقدمها مؤسسة كاليبار وبدرخان والتي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية حيث قدمت ما يزيد عن مائة ورشة عمل في مختلف تخصصات الفن السابع ودربت خلالها ما يقرب من ١٥٠٠ متدرب على يد نخبة من أبرز الأكاديميين والفنيين المحترفين في مجال العمل السينمائي والتلفزيوني

والجدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة ويقام تحت مظلة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية برئاسة الفنان عبد السلام الألفي.