شكرا لقرائتكم خبر عن مراد منير: اخترقت اللاوعي عند المتلقى في أعمالي ولقائي بالراحل نجيب سرور علامة فارقة والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج الكبير مراد منير خلال أحد ندوات مسار وصلة ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تهدف لتواصل الأجيال المسرحية المختلفة، دوّنت كل تفاصيل حياتي في كتابي الغجري، وأنا قد تأثرت بمجموعة كبيرة من الأشخاص، وكان لقائي بالشاعر الراحل نجيب سرور علامة فارقة في مشواري، قبل ذلك كنت قد رُفضت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقلت لهم وقتها: أنا هبقى أهم مسرحي في مصر. وعندما وصلت إلى مكانة مهمة فعلًا، وجدت أنه شيء غير مهم بالمرة.

وتابع: لعل سر الصنعة لدي يكمل في أن في داخلنا جميعًا، في اللاوعي، تتراكم الحكايات والتجارب. وده هو مكري الحقيقي: إني أدخل للمنطقة دي وأشتغل منها، زي ما حصل لما قدمت عرضًا مع محمد منير، وهو الملك هو الملك وجعلته يقدم لون جديد عنه ونجح نجاحا كبيرا، أتذكر أني قضيت مع أحمد فؤاد نجم في سوريا أربعين يومًا، وكان له طبع طريف؛ فبمجرد ما أوصل له الفكرة اللي في بالي، كان يفصل تمامًا ويقول لي نلعب كوتشينة. وأعود له في اليوم التالي وأكمل كلامه، أشحنه بالفكرة إلى أن وصلنا لأغاني الملك هو الملك. كنت باخترق وعيه حتى نُخرج الفن من أعمق نقطة فيه.

وأكد منير: النقاد أحبوني، وأحدهم قال عني إنني “الفنان الوحيد الحر في مصر”. وكنت أجمع كل ما يُكتب عني، وشعرت أنني أخذت حقي. لكن أملي الآن أن يحصل الجيل الجديد على حقه، وأن يدافع عن المسرح المصري، لأن هناك محاولات ممنهجة لتفريغه من معناه وتسطيحه. أتمنى أن أشعر ببداية استعادة روح المسرح قبل أن أرحل.

ومن جانبه رحب النجم محمد رياض رئيس المهرجان بالحضور قائلًا:يشرفني الترحيب بالمخرج الكبير مراد منير، أحد أبرز من قدموا مسرحًا حقيقيًا في مصر، وأنا من أشد المعجبين بأعماله، خاصة الملك هو الملك، التي كنت أتابعها يوميًا. وسعيد أيضًا بوجود المخرج المبدع يوسف المنصور، أحد المخرجين اللامعين، والفائز مؤخرًا بجائزة أفضل عرض في المهرجان القومي للمسرح.