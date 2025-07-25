شكرا لقرائتكم خبر عن "تيجوا نفرفش".. طرح أغنية جديدة لـ حميد الشاعري بتوقيع هيثم نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت روتانا، اليوم الجمعة، أغنية "تيجوا نفرفش" للنجم حميد الشاعري، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية.

"تيجوا نفرفش" تعد ثاني أغاني ألبوم حميد الشاعري مع روتانا، والتي يتناسب لونها مع أجواء إجازة الصيف، وتم تنفيذ الفيديو وطرحه تحت إشراف عام أسامة رشدي.

وتعاون "حميد" في الأغنية مع الشاعرة سارة سعيد، والملحن هيثم نبيل، والموزع زووم.

وكانت أولى أغاني ألبوم حميد الشاعري مع روتانا لعام 2025 بعنوان "ده بجد" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها.

وحقق مؤخرا الكابو حميد الشاعرى نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "ده بجد"، والتى دخلت فى قائمة تريند موقع يوتيوب فى مصر خلال 48 ساعة فقط من طرحها، محققة نسب مشاهدة وتفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعى.

وتُعد الأغنية بداية جديدة لتعاون حميد الشاعرى مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بعد فترة من الغياب، حيث حملت عودة قوية وحنينًا واضحًا إلى أجواء أغانى التسعينيات، التى طالما اشتهر بها الكابو، لكن بروح معاصرة وجودة إنتاجية عالية.

"ده بجد" من كلمات الشاعر السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر، بينما تولى حميد الشاعرى بنفسه مهمة الإشراف الفنى والميكس والماستر، لتخرج الأغنية بروح متكاملة تعكس بصمته الفنية الفريدة.