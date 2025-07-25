شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل شاكر: فخور بالتعاون مع والدي.. وانتظرونا فى دويتوهات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر المطرب اللبناني محمد فضل شاكر عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة "كيفك على فراقي"، مؤكدًا خلال تصريحات لموقع الخليج 365 أن ردود الفعل الإيجابية أسعدته بشكل خاص، حيث وصل الإحساس الذي قدمه في الأغنية إلى الجمهور بصدق.

وأعرب محمد عن فخره بالتعاون مع والده النجم الكبير فضل شاكر في أغنية ، مشيرًا إلى أن الأغنية لامست قلوب الجمهور، قائلاً: "الحمد لله، الناس حبت الأغنية وشكلها الفني المختلف".

ووصف محمد تجربة الديو مع والده بأنها تجربة "تُخيف" – على حد تعبيره – لأي مطرب، وليست تجربة سهلة، موضحًا: "فضل شاكر صوت قوي وفنان كبير، والتعاون معه مسؤولية كبيرة حتى بالنسبة لي كابنه".

من ناحية أخرى كان شارك محمد فضل شاكر مؤخرا فى مهرجان موزاين، بدأ فقرته الغنائية على مسرحبالغناء لوالده أشهر أغنياته، منها: "فاكر" يا غايب" "أحلى رسمة" "معقول" "يا حياة الروح" وغيرها من الأغنيات، كما طلب من الجمهور أن يشاركه الدعاء لوالده الفنان الكبير فضل شاكر أن يفرج عنه ويخرجه من محنته.

مشاركة محمد فضل شاكر فى موازين هى الأولى له رسميًا كفنان، حيث سبق أن صعد قبل 13 عامًا على نفس خشبة المسرح، وهو صغير مع والده عندما غنى معه أغنية "روح"، وهى بالمناسبة كانت آخر حفلة جماهيرية لـ فضل شاكر والتى اعتزل من بعدها لكنه عاد مؤخرًا.