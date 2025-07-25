بالتزامن مع احتفالها بميلادها.. منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية والجمهور يعلق: خطيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 07:01 مساءً - احتفلت النجمة منة شلبي أمس الخميس الموافق 24 يوليو، بيوم ميلادها، وسط نجاحات فنية لافتة امتدت بين السينما والتلفزيون على مدار سنوات.
وبمناسبة احتفالها بيومها المميز، شاركت منة شلبي مع جمهورها ومحبيها جلسة تصوير ظهرت خلالها بإطلالة أنثوية ناعمة، أبهرت من خلالها متابعيها الذين أنهالوا عليها بتعليقات الإعجاب متمنين لها حياة سعيدة وهادئة ومزيدًا من التألق والنجاح.
كما انتهت منة شلبي هذا الأسبوع من تصوير فيلم "فرقة موت" مع أحمد عز وأسر ياسين والمقرر طرحه في دور السينما خلال موسم أفلام عيد الفطر 2026، أما ثالث الأفلام التي تنتظرها منة شلبي فهو "The Seven Dogs" الذي تشارك في أحداثه كضيفة شرف، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ويضم نخبة كبيرة من النجوم العالميين والعرب.
قد يعجبكم في يوم ميلادها..منة شلبي مسيرة حافلة بالأدوار المعقدة
منة شلبي بإطلالة ساحرةنشرت النجمة منة شلبي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير، تألقت خلالها ببليزر باللون الأحمر ذي قياس واسع، منسدل من كتف واحد مع جوارب من نفس اللون، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.
الجمهور يشيد بإطلالة منة شلبيوقد نالت الصور إعجاب كل محبيها ومتابعيها، وانهالت عليها التعليقات التي تشيد بجمالها وقد جاءت كالتالي: "خطيرة، رائعة، لذاذة، مشرقة، تحفة" وغيرها من التعليقات.
نشاط فني لـ منة شلبيتعيش النجمة منة شلبي حاليًا حالةً من النشاط الفني ولا سيما السينمائي، إذ تشارك في ثلاثة أفلام مهمة منتظر عرضها قريباً الأول هو "هيبتا - المناظرة الأخيرة" بمشاركة كريم فهمي ومحمد ممدوح وجيهان الشماشرجي وسلمى أبو ضيف وكريم قاسم ومايان السيد وخالد أنور وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج هادي الباجوري.
