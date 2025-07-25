أول صورة لـ حفيدة وحيد سيف بمناسبة يوم ميلادها .. جمالها يخطف الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 07:01 مساءً - فاجأ الفنان المعتزل أشرف سيف نجل الفنان الراحل وحيد سيف، جمهوره ومتابعيها بصورة لابنته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ بمناسبة يوم ميلادها، والتي أصبحت شابة وأبهرت الجمهور بجمالها.

أول صورة لـ حفيدة وحيد سيف

شارك الفنان المعتزل أشرف سيف نجل الفنان الكوميدي الراحل وحيد سيف، عبر حسابه على "فيسبوك" صورة لابنته الكبرى "فرح"، بمناسبة احتفاله بيوم ميلادها، وعلق على الصورة بكلمات مليئة بالحب والفخر.

حيث قال أشرف سيف : " إبنتى الكبري الحبيبة فرح .. فخور بيكى جدا لإنك إتخرجتى من كلية الإعلام بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وطلعتى الأولى .. وفخور بيكى أيضا لأدبك وأسلوبك المهذب دائما فى التعامل مع الآخرين".

وأكمل سيف : "وكل سنة وإنتى طيبة بمناسبة عيد ميلادك اليوم .. ربنا يحفظك ياحبيبتى ويبارك فيكى إنتى واخواتك".



وقد إنهالت التعليقات على الصورة من قبل الجمهور الذين أشادوا بجمال فرح وتمنوا لها دوام الصحة والنجاح في حياتها، والتي جاءت كالتالي : " كل سنة وهي طيبة يا فنان وتفرح بجميع اولادك، ألف مليون مبروك ربنا يفرح قلوبكم، كل سنه و هى طيبه و عقبال سنين كتير فى صحه و سعاده" وغيرها من التعليقات.

وحيد سف .. مسيرة فنية بدأت بالمسرح ولمعت في السينما

يعد الفنان وحيد سيف واحدًا من كبار رموز الفن الكوميدي في مصر والوطن العربي، حيث تميز أداؤه بخفة ظل وموهبة كوميدية مميزة من الصعب تكرارها والتي نجح من خلالها بتقديم العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

مثل العديد من أبناء جيله بدأ الفنان وحيد سيف عشقه للفن والأداء التمثيلي من خلال المسرح وبشكل خاص بالجامعة التي شارك من خلالها بالعديد من المسرحيات ومنها انطلق للعمل بالسينما والدراما التلفزيونية، وجاءت مشاركته الأولى التي عرفها من خلاله الجمهور حينما شارك بفوازير "ثلاثي أضواء المسرح" عام 1968.



وقد اشتهر الفنان وحيد سيف بتقديمه للأداء الكوميدي في العديد من الأعمال الفنية ونجح فيه ليُصبح واحدًا من رموز الكوميديا في مصر والوطن العربي، كما شارك أيضًا في أفلام سينمائية تم تصنيفها بقائمة أفضل 100 فيلم بـ السينما المصرية بحسب إستفتاء النقاد عام 1996، منها "أريد حلًا، زوجتي والكلب، الكرنك، وغيرها من الأفلام.

تزوج الفنان وحيد سيف من الفنانة ألفت سكر، وكان من بين الأبناء الفنان أشرف سيف الذي بدأ مشواره الفني فترة الثمانينيات من القرن الماضي منها "ألف ليلة وليلة، كلام رجالة، وغيرها، وابتعد أشرف عن التمثيل قبل نحو 20 عامًا وتزوج من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي.



وفاة الفنان وحيد سيف

وقد رحل الفنان وحيد سيف عن عالمنا في 19 يناير عام 2013 عن عمر ناهز الـ74 عامًا ومسيرة فنية امتدت لما يتجاوز الأربعون عامًا أبدع من خلالها الفنان وحيد سيف فيما يُقارب الـ350 عملًا فنيًا ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية وليكون من أيقونات الفن العربي.

