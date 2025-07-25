عائشة بن أحمد تكشف عن تعرضها للإصابة في قدمها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 07:01 مساءً - كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن تعرضها للإصابة في قدمها، حيث نشرت صورة لقدمها موضوعة في دعامة الكاحل الطبية عبر ستوري حسابها بموقع انستغرام، ويأتي ذلك في الوقت الذى تقضي فيه عائشة إجازتها الصيفية والاستمتاع بأجواء البحر ما بين إسبانيا وتونس حيث شاركت صوراً من إجازتها على انستغرام.

"الغاوي" آخر أعمال عائشة بن أحمد في رمضان 2025

وتواجدت عائشة بن أحمد في موسم رمضان 2025 خلال مسلسل "الغاوي" مع أحمد مكي، وجسدت شخصية منتجة سينمائية، وتتعرف على مكي من أجل مساعدتها فى بعض الأمور الخاصة بعملها، وشارك فى بطولة العمل كلُ من: عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، والمسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.

عائشة بن أحمد تتعرض للاصابة فى قدمها- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

تدور أحداث مسلسل "الغاوي" في حي شعبي بالقاهرة، حيث يعيش شمس ناصر العدوي، الذي فقد والديه في سن مبكرة، وتولى رعايته رجل مسن ليتورط في عالم البلطجة، ويعشق شمس تربية الحمام ويتمتع بمهارة فائقة في تدريبه، كما ويعمل كـ"جارد" في مجال تصوير الأفلام، حيث يؤمن أماكن التصوير وتأمين فريق العمل، وتنقلب حياة شمس رأسا على عقب بعد وفاة صديقه المقرب في السجن، ويقرر الانتقام لصديقه.

ظهور مميز فى مسلسل "معاوية"

كما تواجدت عائشة بن أحمد أيضاً فى رمضان 2025 خلال مسلسل "معاوية" واحداً من أضخم الإنتاجات في تاريخ الدراما العربية نخبة من نجوم العرب، وجسدت شخصية ميسون بنت بحدل، ابنة شيخ القبيلة التي يقع في حبها معاوية بن أبي سفيان منذ اللحظة الأولى، ويقرر الزواج منها، مما يشعل الغيرة والتوتر داخل القصر.

وكانت عائشة بن أحمد قد تحدثت عن تجربتها في مسلسل "الغاوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي عبر برنامج "رمضان أقربلك" على إذاعة نجوم FM، موضحة أنها قدمت دورًا مشابهًا في الدراما التونسية، لكنها كانت تتمنى خوض هذه التجربة داخل مصر، وهو ما تحقق عبر "الغاوي، مؤكدة أن العمل شكل تحديًا جديدًا بالنسبة لها، حيث منحها فرصة لاستكشاف جوانب تمثيلية مختلفة.

وعن تعاونها مع الفنان أحمد مكي، أشادت عائشة بن أحمد بذكائه ورقيه في التعامل، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى العمل معه منذ فترة، نظرًا لكونه فنانًا متميزًا يمتلك قدرة استثنائية على تقديم مختلف الأدوار بأسلوب متقن، وقالت: "تابعت بعض أجزاء مسلسل “الكبير أوي”، ولاحظت أن مكي لا يقتصر على الإبداع في الكوميديا فقط، بل يتمتع بقدرة لافتة على تقديم الأدوار التراجيدية ببراعة.

