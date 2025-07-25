ردٓ حاسم من باريش أردوتش وزوجته على إشاعات الانفصال بسبب هاندا أرتشيل

رصدت عدسات الباباراتزي الممثّل التّركيّ باريش أردوتش وزوجته الممثّلة جوبسي أوزاي وهما يخرجان من البحر خلال قضائهما عطلة صيفيزة في مدينة تشيشمه.

يأتي ظهور الثّنائي ليضع حدًّا للإشاعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول الانفصال، إذ بدا الانسجام واضحًا، ما يؤكد استمرار العلاقة بشكل مستقر.

وقد تداول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ لقطات على نطاق واسع، معتبرين أنّه ردّ حاسم على الأخبار المغلوطة الّتي طالت العلاقة مؤخّرًا.

نذكر أنّ الأيّام الماضية شهدت عاصفة من الإشاعات والتّكهّنات الّتي تتحدّث عن أزمة زوجيّة بين باريش أردوش وزوجته، وسط تأكيدات بأنّ العلاقة بينهما تمرّ بمرحلة صعبة قد تنتهي بالطّلاق.

هذه التّساؤلات ازدادت بعد أن لاحظ المتابعون أنّ جوبسي، حذفت من حسابها على “إنستغرام”، الصّور الّتي تجمعها بزوجها وتجاهلت معايدته في “عيد الأب”، إذ نشرت صورة لوالدها فقط، هذا ما فسّره بعضهم كدلالة واضحة على وجود خلافات كبيرة بينهما.

كما زاد غياب جوبسي عن العرض الأوّل لمسلسل “Aşkı Hatırla” الّذي يلعب بطولته باريش إلى جانب الممثّلة هاندا أرتشيل، من حدّة الجدل، خصوصًا أنّ مشاهد الثّنائي في العمل وصفت بأنّها جريئة لدرجة دفعت بعضهم للتّشكيك بأنّ العلاقة بينهما تتجاوز حدود التّمثيل.

نذكر أنّ أحدث الأعمال الّتي جمعت هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، فيلم “دعها للرّياح” الّذي عرض على منصّة عالميّة في شهر فبراير الفائت. إضافة إلى مسلسل “تذكّر الحبّ” الّذي بدأ عرضه على منصّة عالميّة أيضًا وقد تضمّن مشاهد جريئة جدًّا.

كما أنّ الثّنائيّ سيجتمع للمرّة الثّالثة بعمل دراميّ من إنتاج O3 Medya الّتي أعلنت رسميًّا عن انطلاق التّحضيرات للنّسخة التّركيّة من المسلسل الكوريّ الشّهير “ملكة الدّموع”، من بطولة هاندا وبارتش والمقرّر عرضه على شاشة قناة ATV.