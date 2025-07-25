نصيحة من بريسّيلا بريسلي ترافق باميلا أندرسون خلال تصوير “The Naked Gun”… إقرأ التّفاصيل.

تسير باميلا أندرسون على خطى بعض المشاهير.

تلعب أندرسون البالغة من العمر ثمانية وخمسين عامًا دور البطولة في النّسخة الجديدة من فيلم ” The Naked Gun ” هذا الصّيف إلى جانب ليام نيسون (اثنين وسبعين عامًا) الّذي يلعب دور الملازم فرانك دريبين جونيور، إذ تلعب أندرسون دور حبيبته بيث.

في الأفلام الأصليّة الثّلاثة من The Naked Gun عام ١٩٨٨ و ١٩٩١ و ١٩٩٤ لعبت بريسيلا بريسلي دور جين سبنسر، حبيبة دريبين، في الفيلم.

في حديثها مع مجلة بيبول، خلال العرض الأوّل لفيلم “ذا نيكد غان” في المملكة المتّحدة، في الثّاني والعشرين من يوليو في سينيوورلد ليستر سكوير بلندن، كشفت أندرسون أنّها كانت على تواصل مع بريسلي، البالغة من العمر ثمانين عامًا، قبل التّصوير.

وأضافت أندرسون: “تواصلت معي، وقالت: استمتعي بالفيلم. لا تخافي من التّصرف بحماقة. إنّها نصيحة قيّمة”.

ورغم أنّ بريسلي لم تكن تُعتبر ممثّلة كوميديّة قبل اختيارها للتّمثيل في الأفلام، إلّا أنّها نالت تقييمات رائعة عن أدائها في أفلام “ذا نيكد غان” الأصليّة. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز عن أدائها في فيلم “ذا نيكد غان” بنسخته الثّانية كان بمثابة جولييت فاتنة لشخصيّة روميو الأخرق لدى نيلسن.

وفي حفل ليلة الثّلاثاء، قالت أندرسون إنّها “استمتعت كثيرًا” بالعمل مع نيسون في فيلم “ذا نيكد غان” الجديد. قالت: “إنّه أحمق ومُضحك للغاية، وأنا كذلك، لذا انسجمنا بشكل رائع أمام الكاميرا وخارجها”. ومازحت قائلةً إنّه عندما يشاهد المعجبون به الفيلم، سيظهر “بوضوح” ما هو “جزئها المفضل”.

في أكتوبر الماضي، أشاد نيسون بأندرسون لمجلّة بيبول، موضحًا: “مع باميلا، أوّلًا وقبل كلّ شيء، أنا مغرم بها للغاية. إنّها رائعة حقًّا في العمل”.

“لا أستطيع أن أثني عليها بما فيه الكفاية، سأكون صريحًا معكم”، تابع. “لا غرور كبير. إنّها تأتي فقط للقيام بالعمل. إنّها مرحة ويسهل العمل معها. ستكون رائعة في الفيلم”.

هذا العام، رُشِّحت أندرسون لجائزة غولدن غلوب وجائزة نقابة ممثّلي الشّاشة عن دورها الرّئيسيّ في فيلم “فتاة الاستعراض الأخيرة”. ورغم امتلاكها العديد من الأعمال التّمثيليّة – بما في ذلك فيلمَي “باي واتش” و”فيلم مخيف”، صرّحت الممثّلة لمجلة بيبول: “أشعر وكأنّني بدأت مسيرتي المهنيّة للتوّ، لذا أنا متحمّسة جدًّا للمشاركة في هذا العمل ولتمثيل شخصيّة حقيقيّة”.

هذا الصّيف، تُشارك أندرسون أيضًا في بطولة مسرحيّة “كامينو ريال” للممثّل تينيسي ويليامز في مهرجان ويليامزتاون المسرحيّ.