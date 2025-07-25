شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح يسجل حضوراً قوياً في السينما بـ4 أفلام تعرض قريباً والان مع تفاصيل الخبر

يسجل الفنان حاتم صلاح حضوراً قوياً في السينما خلال الفترة الأخيرة، اذ أصبح من الفنانين المطلوبين بشكل دائم في الأفلام الجديدة خاصة بعد النجاحات اللافتة التي حققها في الفترة الأخيرة، حيث ينتظر حاتم عرض 4 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع عرض فيلم "أحمد وأحمد" الذى انطلق في دور العرض يوم 2 يوليو الجارى.

حاتم صلاح يبدأ تصوير فيلم طلقنى

حاتم صلاح بدأ مؤخراً تصوير فيلم كوميدى جديد بعنوان "طلقنى" من بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربينى، محمود حافظ، محمد محمود، دنيا سامى، دنيا ماهر، هناء الشوربجى ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، ومقرر طرحه فى دور العرض قبل نهاية هذا العام الجارى.

كما يواصل حاتم صلاح تصوير مشاهده فى فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" والذى يجسد فيه فيه دور صديق عمرو يوسف، والفيلم يشارك فى بطولته أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصرى، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، والعمل يعد الجزء الثانى من الفيلم الأول الذى تم عرضه عام 2001 وقام ببطولته النجم هانى سلامة.

برشامة ومن أيام الجيزة أفلام منتظرة فى السينمات قريباً

حاتم صلاح انتهى قبل أيام من تصوير فيلم "برشامة" مع هشام ماجد وريهام عبد الغفور والمقرر طرحه فى السينمات قريبا، ويتناول العمل أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره على الطلاب والمجتمع، باسم سمرة، ومصطفى غريب، حاتم صلاح، فدوى عابد انعام سالوسة، فاتن سعيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

رابع الأفلام المنتظرة للفنان حاتم صلاح، "من أيام الجيزة" الذى تم الانتهاء من تصويره العام الماضى ولم يتم تحديد موعد عرضه النهاى حتى الآن، والفيلم بطولة إياد نصار، آية سماحة، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف محمد ممدوح، الفيلم فكرة هيثم سعيد، وتأليف أمجد الشرقاوي - شادي محسن، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى اطار إجتماعى لايت كوميدى.