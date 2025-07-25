منة القيعي: عانيت من من أعراض صحية غير مفهومة قبل فترة زواجي وفريقي الطبي حضر الفرح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 05:23 مساءً - روت الشاعرة الغنائية منة القيعي وزوجها الفنان يوسف حشيش تفاصيل المرحلة الصعبة التي سبقت زفافهما الذي أقيم يوم الخميس الموافق 12 يونيو الماضي بحضور نجوم الفن والغناء، وما واجهاه من تحديات صحية ونفسية، مرّ بها الثنائي قبل إتمام زواجهما، وذلك خلال لقائهما في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر شاشة ON.
منة القيعي أوضحت أنه وعلى الرغم من زياراتها المتكررة للأطباء، لم يتم تشخيص حالتها في البداية، ما تسبب لها في أزمة نفسية حادة وشعور بالعجز، لافتة إلى أنه وبعد فترة طويلة من الفحوصات، تبيّن أن ما كانت تعانيه هو من تبعات الإصابة بـ"long COVID"، مشيرة إلى أنها كانت قد أُصيبت بنزلة برد بسيطة أصيبت بها خلال رحلة عمرة، دون أن تدرك حينها أنها كانت مصابة بفيروس كورونا.
أما يوسف حشيش، فعبّر عن دعمه الكامل لمنة خلال هذه الفترة، موضحًا أن التحديات التي واجهتهما لم تكن فقط صحية، بل شملت أيضًا ضغوط تجهيز الشقة والفرح وظروف العمل، مشيراً لى أن ما ساعدهما على تجاوز هذه الفترة هو شعورهما بأنهما "فريق واحد" في وجه كل العقبات، خصوصًا أن معظم ما واجهاه من مشاكل كان خارجيًا وليس بينهما، وهو ما قرّب بينهما أكثر بدل أن يفرّقهما.
اختتمت منة عدلي القيعي حديثها، بالتأكيد على ضرورة عدم تجاهل الأعراض الصحية حتى وإن بدت بسيطة، مشددة على أهمية الراحة والاستجابة لما يطلبه الجسد، لأن الإهمال قد يؤدي إلى تفاقم الأمور.
بداية أعراض المرضوكشفت الشاعرة منة القيعي أن مرحلة ما بعد خطوبتها من الفنان يوسف حشيش كانت الأصعب، حيث بدأت تعاني من أعراض صحية غير مفهومة تزامنت مع التحضير للزواج وكذلك موسم رمضان الذي شاركت فيه بكتابة أكثر من أغنية تتر، لافتة أن من بين هذه الأعراض تسارع في ضربات القلب وضيق تنفّس شديد وصل إلى درجة الاختناق وفقدان القدرة على بذل أي مجهود.
الاستعانة بجهاز تنفس محمولوروت منة القيعي أنها في كثير من الأحيان كانت تستعين بجهاز تنفسي محمول، حتى خلال فترة تحضيرات الفرح، لافتة إلى أن فريقها الطبي كان موجودًا ضمن ضيوف الفرح، إذ أنها حرصت على توجيه الدعوة لطبيب القلب والعلاج الطبيعي في يوم زفافها تحسبًا لأي طارئ صحي، وأشارت إلى أن المرض أثّر على جودة حياتها بشكل كبير، إلى حد أنها فقدت القدرة على القيادة وكانت تصلي وهي جالسة، وكانت تضطر أحيانًا إلى طلب المساعدة من غرباء في الشارع أثناء نوبات الاختناق.
أما يوسف حشيش، فعبّر عن دعمه الكامل لمنة خلال هذه الفترة، موضحًا أن التحديات التي واجهتهما لم تكن فقط صحية، بل شملت أيضًا ضغوط تجهيز الشقة والفرح وظروف العمل، مشيراً لى أن ما ساعدهما على تجاوز هذه الفترة هو شعورهما بأنهما "فريق واحد" في وجه كل العقبات، خصوصًا أن معظم ما واجهاه من مشاكل كان خارجيًا وليس بينهما، وهو ما قرّب بينهما أكثر بدل أن يفرّقهما.
اختتمت منة عدلي القيعي حديثها، بالتأكيد على ضرورة عدم تجاهل الأعراض الصحية حتى وإن بدت بسيطة، مشددة على أهمية الراحة والاستجابة لما يطلبه الجسد، لأن الإهمال قد يؤدي إلى تفاقم الأمور.
