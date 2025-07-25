شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يطرح أحدث أغنياته "السهرة جامدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان إيهاب توفيق، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "السهرة جامدة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات وليد غزالي، والحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.

إيهاب توفيق يحيى حفلاً في تونس

يحيى المطرب إيهاب توفيق، حفلاً غنائيًا يوم 4 أغسطس المقبل بتونس، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته الشهيرة والمحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم صيف 2025.

ايهاب توفيق يطرح "حد شافنا"

وطرح مؤخرًا النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه "حد شافنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية أخرى "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

إيهاب توفيق ضيف شرف مسلسل عايشة الدور

وظهر إيهاب توفيق فى رمضان الماضى ضيف شرف في مسلسل عايشة الدور، والذي ناقش أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد، بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.