بالصور- بسمة بوسيل تُعيد ابنها آدم إلى الأضواء بعد تعافيه

عرضتت الفنّانة المغربيّة بسمة بوسيل على جمهورها مجموعة صور جديدة من رحلتها العائليّة إلى سويسرا، ظهرت فيها برفقة أولادها وكان اللافت الظّهور الأوّل لابنها آدم، بعد تعافيه من أزمته الصّحّيّة، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المتابعين الّذين عبّروا عن فرحتهم بسلامته.

نشرت بسمة صورًا إضافيّة لرحلتها على أنغام أغنية “أنا مين” للفنّانة ماريلين نعمان، عكست أجواء الرّحلة الهادئة والعائليّة.

كما عرضت بسمة عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” صورة لغلاف دفتر مذكّراتها، إذ كانت قد كشفت في منشور سابق عن عودتها لكتابة أفكارها، أحلامها، أحزانها، وأفراحها مؤكّدةً أنّ الكتابة أصبحت وسيلتها لرؤية نفسها على الورق.

يُذكر أنّ أحدث أعمال بسمة الفنّيّة هو ألبومها “حلم” الّذي يضمّ ستّ أغانٍ متنوّعة.