ترامب، تركي آل الشّيخ، wwe وغيرهم ينعون نجم المصارعة هالك هوجان

توفّي هالك هوجان، الاسم الّذي أضاء حلبات المصارعة وأدخل المصارعة الاحترافيّة إلى ثقافة البوب السّائدة، أمس الخميس عن عمر ناهز واحدًا وسبعين عامًا.

لمن تابع المصارعة في الثّمانينات والتّسعينات، لم يكن هوجان مجرد نجم، بل كان جوهر العرض. حضوره وجاذبيّته وزيّه الأحمر والأصفر المميّز جعلته رمزًا عالميًّا، وشخصيّته المؤثّرة ساهمت في صعود ما يُعرف اليوم باسم WWE.

خلال مسيرته المهنيّة، أحرز هوجان ستّة ألقاب للوزن الثّقيل في WWE وWCW، وشارك في أفلام هوليووديّة مثل روكي 3، وقدّم للجماهير لحظات لا تُنسى – لا سيّما تلك الليلة الّتي هزم فيها أندريه العملاق بضربةٍ قويّة في راسلمينيا 3. تلك اللحظة الّتي بُثّت للملايين، لا تزال محفورة في تاريخ المصارعة. “كان نموذجًا يُحتذى به”.

مع انتشار خبر وفاة هوجان، انهالت التّعازي على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وعبر منصّة “تروث سوشل” للتّواصل الاجتماعيّ، وجّه الرّئيس الأميركيّ دونالد ترامب رسالة مؤثّرة بعد تلقّيه الخبر الحزين عن صديقه ومؤيده:

“فقدنا اليوم صديقًا عزيزًا، هولكستر. كان هولك هوجان رمزًا لشعار “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد” بكلّ معنى الكلمة – قويًّا، صلبًا، ذكيًّا، ولكنّه يتمتع بقلب كبير”.

وفي بيانه، استذكر الرّئيس خطاب هوجان في المؤتمر الوطنيّ للحزب الجمهوريّ واصفًا إيّاه بأنّه “مؤثّر”: “كان ذلك أحد أبرز أحداث الأسبوع بأكمله. لقد أمتع الجماهير من جميع أنحاء العالم، وكان تأثيره الثّقافي هائلًا”.

وأخيرًا، عبّر دونالد ترامب عن دعمه لأحبّائه: “إلى زوجته، سكاي، وعائلته، نتقدم بأحر تعازينا وحبّنا. سنفتقد هولك هوجان كثيرًا!” واختتم حديثه.

أمّا معالي المستشار تركي آل الشّيخ فقال عبر حسابه على “فايسبوك”: أتقدّم بأحر التّعازي بوفاة صديقي العزيز هالك هوجان الّذي وافته المنيّة أمس الخميس عن عمر يناهز الواحد وسبعين عامًا. لن أنسى أبدًا روعة رؤيته عن قرب في راسلمينيا التّاسعة عندما كنت في الثّانية عشرة من عمري. لقد فتح هالك آفاق المصارعة” خاتمًا بالقول “لن يُنسى أبدًا”.

كما وصفه فينس مكمان، الرّجل الّذي بنى اتّحاد المصارعة العالميّ (WWF) إلى جانب هوجان، بأنّه “أعظم نجم في WWE على مرّ العصور”. وأضاف: “لقد قدّم كل ما لديه للجمهور الّذي كان يُقدّره ويحترمه ويحبّه”.

وشارك ريك فلير رسالة مؤثّرة: “كنا منافسين وإخوة وناجين في هذا المجال. وقف هالك بجانبي عندما كنت في أمسّ الحاجة إليه”. كما أعربت شارلوت، ابنة فلير، عن امتنانها، متذكّرةً لطف هوجان خلال معاناة والدها الصّحّيّة الأخيرة.

ووصف تريبل إتش هوجان في موقع X بأنه “حجر الزّاوية في هذه المهنة. لن يُضاهى أثره أبدًا”.

حتّى خارج الحلبة، كان أثره ملموسًا. كين، عمدة مقاطعة نوكس حاليًّا، شارك مقطع فيديو له وهو يقلّد هوجان – قبل سنوات – أمام هوجان نفسه وذا روك. وكتب: “كنت طفلًا أعيش الحلم في تلك اللحظة”.

نشر كلّ من جيك “الأفعى” روبرتس، ومارك ميرو، وبروتوس بيفكيك، والرّقيب سلوتر تعازيهم، بينما شكر أبطال حاليّون مثل سي إم بانك وكودي رودس هوجان على تمهيد الطّريق له.

انضمّ الرّياضيّون والممثّلون والموسيقيّون الّذين نشأوا على برنامج “هوجان يعرف الأفضل” أو ريسلمانيا 4 إلى الحزن. غرّد ليبرون جيمس قائلًا: “نشأتُ وأنا أشاهد هالك هوجان. لقد جعلني أؤمن بالأبطال”.

شاركت فرق NFL، مثل تامبا باي بوكانيرز، وشبكة ESPN، الشّريكة السّابقة لـ WWE، رسومات تذكاريّة تُبرز دور هوجان في تحويل المصارعة إلى حدث عالميّ يُبثّ على التّلفاز.

أكّدت WWE وفاة هوجان في بيان رسميّ، وستُقيم فقرة تكريميّة على سماكداون اليوم الجمعة.