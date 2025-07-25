في “هي وبس”… رضوى الشّربيني تعيد تعريف الحبّ والتّخطّي والاهتمام

في حلقة جديدة وجريئة من برنامجها “هي وبس” الّذي يُعرض عبر شاشة DMC، أثارت الإعلاميّة رضوى الشربيني تفاعلًا واسعًا بين المتابعين بعد تصريحاتها الحاسمة حول العلاقات العاطفيّة، والتّخطي، ومعايير الحبّ الحقيقيّ.

وقد شدّدت الشّربيني، بأسلوبها المباشر والصّريح، على أنّ الاهتمام هو المعيار الأصدق للمشاعر، مؤكّدة أنّ الحبّ الحقيقيّ لا يعرف أعذار الانشغال، ولا يخضع لضغوط الحياة وتسارع إيقاعها.

وقالت: “ليس هناك من ظروف أو انشغالات أو ضغوط حياة، سريعة كانت أم بطيئة، تمنع إنسانًا من السّؤال عن شخص يحبّه.”

وأضافت: “إنّ كان خطيبك يرى أنّك من أولويّاته، فلن يتوقف عن السّؤال عنك، حتّى وإن كان مشغولًا. لا يمكن أن تمرّ أيّام دون أن يعرف عنك شيئًا.”

وعن تجربتها الشّخصيّة، أعلنت الشّربيني رفضها لمفهوم “الحبّ غير المشروط”، موضحة أن العطاء العاطفيّ لا بدّ أن يكون متبادلًا.

وقالت: “أنا لا أؤمن بعطاء من طرف واحد… الحبّ يجب أن يكون تبادلًا واهتمامًا متواصلًا، وليس شعورًا يُرمى في ملعب طرف واحد، كأنّنا نلعب كرة التّنس.”

وفي واحدة من أكثر اللحظات تداولًا من الحلقة، تناولت الإعلاميّة مسألة تخطي العلاقات السّابقة، معبرة عن ذلك بقولها:

“عندما لا يكون الشعور لا باردًا ولا ساخنًا، لا حبّ ولا كره، لا دعاء بالخير ولا بالدّعاء عليه… حينها فقط، تعرفين أنّك قد تخطّيتِ.”

واختتمت الشّربيني حديثها بالتّأكيد على أنّ عدم الاكتراث هو أرقى درجات التّعافي العاطفيّ، قائلة: “شعور التّخطي من أجمل ما يمكن أن يحدث لنا.. الانتصار الحقيقيّ هو عندما يكفّ الشّخص عن التّأثير فيكِ.”