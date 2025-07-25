شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ريستارت ينطلق على المنصات بعد شهرين من طرحه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

انطلق فيلم ريستارت للنجمين تامر حسنى وهنا الزاهد، على منصة yango play بدء من اليوم الجمعة 25 يوليو، وذلك بالتزامن مع استمرار عرضه في السينمات، حيث طُرح الفيلم في دور العرض يوم 29 مايو الماضى، واستطاع تحقيق إيرادات تخطت 90 مليون جنيه بعد أقل من شهرين عرض. أبطال وقصة فيلم ريستارت فيلم ريستارت بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، تواناالجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها. حفل مننتظر اليوم فى مهرجان العلمين "ريستارت" هو ثاني تعاون سينمائي بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد فيلم "مش أنا"، من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إنتاج حسام حسني، وقد استغرق تطوير السيناريو أكثر من عام ونصف، حيث بُني على واقعة حقيقية تم توظيفها دراميًا في قالب يمزج بين الكوميديا السوداء والدراما النفسية والاجتماعية.