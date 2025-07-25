شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين وتامر حسني.. 20 سنة صداقة ورسائل دعم متبادلة فى كل مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة صداقة قوية تجمع النجمة مي عز الدين بالفنان الكبير تامر حسني، تصل إلى 20 عاما، منذ اشتراكهما سويا في تقديم بطولة ثلاثية أفلام "عمر وسلمى"، محققين نجاحا كبيرا وقتها، وصدى وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، ومسلسل آدم عام 2011، كما قام بتلحين إحدى أغاني فيلمها "شيكامارا" الذي عرض عام 2007.

ولم تتوقف علاقة الصداقة التي تجمعهما على الأعمال الفنية فقط، إنما يحرص الثنائي في كل مناسبة على تهنئة بعضهما البعض بأعمالهما الجديدة، وتوجيه رسائل لبعضهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع أي نجاح يحصداه، إلى جانب قيام تامر بدعمها بشدة وقت مرض والدتها ودخولها المستشفى، والدعاء لها بعد وفاتها.

وكان آخر تلك الرسائل حرص مي عز الدين على تهنئة تامر حسني بألبومه الجديد، حيث كتبت له عبر خاصية "استوري إنستجرام": "ألف مبروك يا عشرة، دايما ناجح وقوي ومكسر الدنيا"، ليرد عليها: "البرنسيسة الطاغية اللي وحشاني".

وعلقت مي عز الدين على لقب البرنسيسة الذي ذكره تامر حسني، قائلة: "البرنسيسة بتشكرك على عمرو وسلمى وبتشكرك على النجاح اللي شافته معاك انت علمتني حاجات كتير في الفن وفي الدنيا وحتى لقب البرنسيسة كان منك، ألف شكر لتامر حسني الإنسان والفنان".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتبادل فيها الثنائي رسائل الحب والدعم والصداقة لبعضهما البعض، إنما حرص تامر حسني في رمضان الماضي على دعم مي عز الدين، وتهنئتها على مسلسلها "قلبي ومفتاحه"، الذي جمعها بالنجم آسر ياسين، خاصة بعدما حصد العمل إشادات ومشاهدات عديدة وقتها.

حيث نشر وقتها البوستر الخاص بمسلسل قلبي ومفتاحه عبر "استوري إنستجرام"، معلقا عليه: "يا مي مبروك ليكي ولحبيبي آسر، مسلسل جميل بجد، مبروك ليكم ولكل الأبطال حبايب قلبي وللمخرج الكبير تامر محسن"، لترد عليه، قائلة: "الله يبارك فيك يا عشرة العمر يا أغلى الناس".

وبعد انتهاءها من تصوير وعرض مسلسل قبي ومفتاحه، تواصلت مي مع جمهورها من خلال حسابها بموقع "تيك توك"، للرد على استفساراتهم وأسئلتهم، ومن بين الأسئلة التي جاءتها إمكانية التعاون مجددا مع تامر حسني، وكواليس فيلمها الأشهر "عمر وسلمى"، لترد مي وقتها: " أنا يفرحني لو في جزء جديد من عمر وسلمى لأنه من أكتر الأفلام اللي بحبها أوي ليها جمهور كبير والشغل مع تامر حلو، ويا رب بإذن الله".