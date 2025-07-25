شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد وإرشادات لازم تعرفها قبل ما تحضر حفل تامر حسني فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسني، غداً الجمعة، حفل الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، على مسرحU Arena، بمدينة العلمين الجديدة.

ووضعت شركة تذكرتى المسئولة عن حجز تذاكر وتنظيم الحفل بعض القواعد والإرشادات الهامة لدخول الحفل، وهي كالتالى..

- تفتح البوابات الساعة 6 مساء

- يرجى طباعة واستلام التذكرة الورقية من خلال الفروع الخاصة بشركة تذكرتى

- غير مسموح بدخول الأطفال أقل من 12 سنة

- غير مسموح بدخول المواد المشتعلة



قواعد وارشادات حفل تامر حسني

وتعد تلك المشاركة الثالثة على التوالي لتامر حسني بمهرجان العلمين منذ انطلاق النسخة الأولى من المهرجان 2023، إذ أحيى على مدار الدورتين الماضيتين حفلين كاملين العدد، محققا نجاحا كبيرا، ويأتي هذا العام ليواصل هذا النجاح، ويشاركه خلال الحفل المطرب الشامي بعدما قدما سويا أغنية بعنوان "ملكة جمال الكون".

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.