بسنت أبوباشا تكشف لـ«الخليج 365» تفاصيل ظهورها في 2 قهوة و220 يوم

شقيقة أحمد فهمي الصغرى وخريجة إعلام

صديقة لينا صوفيا ابنة كريم فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 02:11 مساءً - كشفت الفنانة الشابةعن تفاصيل أعمالها الجديدة المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة؛ حيث تعمل بسنت على تصوير مسلسل، وتنتظر عرض آخر نهاية الشهر الجاري، وذلك استكمالاً لتواجُدها القوي في الدراما التليفزيونية خلال العامين الأخيرين.أكّدتلـأنها تعمل حالياً على تصوير دَورها في مسلسل ""، المقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة ضمن أعمالموضحة أنها تجسّد خلال الأحداث شخصيةَ نغم شقيقة بطل العمل أحمد فهمي الصغرى، وتخرّجت حديثاً في كلية الإعلام لتواجه تحديات في حياتها الشخصية لاسيّما العاطفية، وكذلك مع عائلتها.قد تحبين قراءة بعد شائعات متكررة: أميرة فراج تعلن رسمياً طلاقها من أحمد فهميمسلسل "" بطولة:، مرام علي، محسن محيي الدين، مي القاضي، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبوباشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري، معتز حسين، وعدد آخر من الفنانين. والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين. وإخراج عصام نصار. وإنتاج أحمد عبدالعاطي.وأشارتإلى أنها تنتظر أيضاً عرض مسلسل "" على منصة shahid، والمقرر انطلاقه يوم الخميس المقبل 31 يوليو؛ موضحةً أنها تلعب شخصية صديقة لينا صوفيا التي تظهر ابنة كريم فهمي؛ موضحة أن الأحداث تكشف بعد ذلك عن وجود صراعات تكون لينا جزءاً منها، وموقف بسنت منها ودورها في هذه الصراعات.اقرأي أيضاً صبا مبارك تتحول من الرومانسية الناعمة لاتهامات بالخيانة في 220 يوممسلسل "" يأتي من بطولة: كريم فهمي، صبا مبارك، علي الطيب، محسن محيي الدين، حنان سليمان، عايدة رياض، بسنت أبوباشا، لينا صوفيا، ميرا دياب، يوسف رأفت، عزت زين، بسام رجب، علي السبع، نورين أبوسعدة، جوانا عريضة. والعمل تأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر. وإخراج كريم العدل. وإنتاج صادق الصباح.وقد شاركت بسنت أبوباشا في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين، ظهرت فيهما بشخصيتين مختلفتين تماماً، وهما: ""، بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبدالله. و""، بطولة: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، وعدد من ضيوف الشرف.

