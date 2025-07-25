غادة عادل وكمال أبو رية ورانيا منصور أبطال الجزء الثاني من "وتر حساس"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 02:11 مساءً - انتهى القائمون على مسلسل "وتر حساس" من التحضيرات الأخيرة لبدء تصوير الجزء الثاني، والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة سواء من نجوم الجزء الأول الذي تم عرضه العام الماضي، أو الفنانين المنضمين لتجسيد الشخصيات الجديدة في أحداث العمل الجديد، وتم تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لبدء تصوير أول مشاهد العمل.

أبطال جدد في الجزء الثاني

الغائبون عن الجزء الثاني

قصة مسلسل "وتر حساس"

وتعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل "" مع خمسة فنانيين حتى الآن لتقديم أدوار جديدة في الأحداث، ولم تكن متواجدة في الجزء الأول، والفنانون هم: كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى، محمد محمود عبد العزيز وإلهام وجدي، هذا إضافة إلى الفنانة غادة عادل التي تعاقدت سابقاً على تقديم دور البطولة في العمل بعد اعتذار البطلة الأساسية صبا مبارك.ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"غياب عدد من نجوم الجزء الأول أبرزهم صبا مبارك التي اعتذرت نظراً لارتباطها مسبقاً بأعمال أخرى، موضحاً أن شخصية "ليلى" التي جسدتها الفنانة الشابة جنا الأشقر لن تتواجد في الجزء الثاني لأنها تم قتلها، وكذلك أحمد جمال سعيد الذى لعب دور مازن لن يظهر في العمل الجديد لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.مسلسل ""، الجزء الأول، دارت أحداثه حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هنّ: صبا مبارك؛ التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم؛ التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم؛ التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات؛ تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

مسلسل "وتر حساس" تم عرضه في 45 حلقة، وجاء من بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

