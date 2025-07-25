شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الشاطر لأمير كرارة يحصد 32.8 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الشاطر بطولة النجم أمير كرارة أمس الخميس إيرادات بلغت 4 ملايين و775 ألفا و510 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 9 أيام عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة 32 مليونا و843 ألفا و908 جنيهات.

قصة فيلم الشاطر

تبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذى يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

أمير كرارة يعود بفيلم "الشاطر" إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أفلامه "البعبع" الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، وشارك في بطولته كل من: ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، والطفل جان رامز، مع عددٍ من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.