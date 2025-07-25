شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة جمعت علي الحجار والعالم أحمد زويل بسبب أكلة كوارع بوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع المطرب علي الحجار ذكريات تجمعه مع العالم أحمد زويل والفنان سعيد الصالح، أثناء تناولهم وجبة عشاء بأحد المطاعم بمنطقة وسط البلد، وهي الصورة الذى تم نشرها فى الجرائد وقتها بعنوان "عشوة كوارع فى مصمط فى وسط البلد، الفنان على الحجار، سعيد فرماوى، والدكتور أحمد زويل عام 1993".

الصورة تم التقاطها قبل 33 عام إذ تم تصويرها فى عام 1993 حسب ما تم كتابته فى عناوين الجرائد وقتها.



وفور نشر الصورة من قبل على الحجار حتي انهالت التعليقات عليها من جانب متابعيه ممن أشادوا بها وبهذا الزمن، مؤكدين على عظمة الراحل أحمد زويل وكيف كانت علاقته بالفن والفنانين، بالإضافة إلى تواضعه الكبير وحبه لمصر بالذهاب لمصمط شعبي فى وسط البلد.

وحرص الكثيرون على الترحم على روح العالم الراحل والذى كتب اسم مصر بأحرف من ذهب فى العالم بحصوله على جائزة نوبل فى وقت سابق.