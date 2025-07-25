شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن الموجي: عمي نجاح كان مصاب بالشلل وأبويا استخدم اسمه تكريما له والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الإعلامية أيتن الموجي، ابنة الفنان القدير الراحل نجاح الموجي، أن والدها استخدم اسمه شقيقه "نجاح" لاسمه الفني، تكريما لشقيقه نجاح الذي كان مصابا بالشلل الرباعي.

عمي نجاح الموجي الله يرحمه كان عايش معانا العمر كله مشلول شلل رباعي، وأبويا اللي يرحمه اللي كان بيخدمه، أبويا استخدم اسمه في الوسط الفني تيمناً بالنجاح وتكريماً لعمي اللي كان في قمة السعادة لما أبويا استخدم اسمه".

وتابعت أيتن: "أسألكم الدعاء لأبويا ولعمي عبدالمعطي الموجي ونجاح الموجي، وأمي عائشة فريد عوض ربنا يديها الصحة".



الموجي مع زوجته وبينهما شقيقه نجاح

الفنان القدير الراحل نجاح الموجي، قدم أعمالاً فنية مهمة تركت بصمة كبيرة في مشواره الفني، وأثرى الموجى شاشتى التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التى ترك منها رصيدًا كبيرًا خاصة فى المسرح، أهمها دوره فى مسلسل أهلاً بالسكان عام 1984.

تخرج الموجي فى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ولم يترك وظيفته فى هذا المجال إلى جانب عمله فى مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة‏‏.

وأشهر أفلامه "الكيت كات" عندما جسد شخصية بائع المخدرات المعلم هرم، حيث التقى بالفنان القدير محمود عبد العزيز خلال الفيلم، وحقق شهرة كبيرة، كما شارك في أفلام الحريف، شوارع من نار، صاحب الإدارة بواب العمارة، مغاورى فى الكلية، النساء، امرأة مطلقة موعد مع القدر، مدافن مفروشة للإيجار، سكة الندامة أربعة فى مهمة رسمية، أيام الغضب، اغتصاب، المساطيل، الكيت كات، الحب فى طابا، ليه يا بنفسج، زيارة السيد الرئيس، طأطأ وريكا وكاظم بك، قليل من الحب كثير من العنف، البحر بيضحك ليه، الحب فوق هضبة الهرم.



