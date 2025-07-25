الإعلان عن اختيار "Father .. Mother ..Sister Brother " الفيلم الرئيسي لـ مهرجان نيويورك السينمائي 

قصة فيلم "Father .. Mother ..Sister Brother "

NY Film Festival Sets Jim Jarmusch's 'Father Mother Sister Brother' as Centerpiece Film https://t.co/7jbk0ZIpyd — The Hollywood Reporter (@THR) July 24, 2025

مُخرج الفيلم يُعلق على إختياره بـ مهرجان نيويورك السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 01:01 مساءً - أعلندورة عام 2025 بأن تم إختيار فيلم "Father .. Mother ..Sister Brother " للمخرج جيم جارموش ليكون الفيلم الرئيسي لدورة هذا العام من المهرجان، وسيتم عرض الفيلم للمرة الأولى بقاعة Alice Tully في مركز لينكولن بـ مانهاتن في 3 أكتوبر المُقبل.وتدور أحداث فيلم "Father .. Mother ..Sister Brother " حول ثلاث مجموعات من الأطفال البالغين، ويعيش كلٌّ منهم في بلد مختلف ويبدؤون في الإجتماع والحديث عن آبائهم المسنين أو المفقودين.ويُجسد النجموالفنان مايم بياليك شخصيات شقيقين يتفقدان والدهما المنعزل خلال أحداث الفيلم ويؤدي دور الأب الفنان توم وايتس، ويعيش في ريف نيوجيرسي.فيما تؤدي كل من فيكي كريبس و كيت بلانشيت شخصيات شقيقتين تلتقيان بوالدتهما الروائية المنعزلة والتي تُجسد شخصيتها الفنانة شارلوت رامبلينج، فيما تشهد أحداث الفيلم مواجهة التوأمان إنديا مور ولوكا سابات مأساة عائلية في باريس. — The Hollywood Reporter (@THR)وعلق مخرج الفيلممن خلال بيان عن إختيار الفيلم ليكون الفيلم الرئيسي بدورة هذا العام مهرجان نيويورك السينمائي قائلًا: "أنا فخورٌ جدًا بتاريخ أعمالي الطويل في مهرجان نيويورك السينمائي، ويشرفني الآن اختيار أحدث أفلامي ليكون محورَ فعاليات هذا العام".وأضاف خلال البيان: "لقد وفّر لي مهرجان نيويورك السينمائي، العديد من أعظم مصادر إلهامي واكتشافاتي في احتفاله المتواصل بجمال السينما العميق والمتنوع".يُمكنكم قراءة:فيما علق دينيس ليم المدير الفني لمهرجان نيويورك السينمائي على إختيار الفيلم قائلًا: "فيلم جيم جارموش الجديد ليس مجرد واحد من أفضل أعماله، بل إنه يُلخص كل ما أحببناه وقدرناه في عمل هذا المخرج الفريد في لوحة ثلاثية رائعة، فهو فيلم حكيم، كريم، مرح ماكر، ومؤثر للغاية، ويشرفنا أن نعرضه كاختيارنا الرئيسي لهذا العام".وكان قد أعلنسابقًا عن إختيار فيلم After The Hunt للمخرج لوكا غوادانيينو ومن بطولة جوليا روبرتس، آيو إيديبيري وأندرو غارفيلد، سيكون فيلم افتتاح دورة عام 2025 من المهرجان.وستُقام فعاليات الدورة الـ63 من مهرجان مهرجان نيويورك السينمائي الذي تُقدمه شركة "فيلم آت لينكولن سنتر"، في الفترة من 26 سبتمبر المُقبل وتستمر حتى 13 أكتوبر.