ناصيف زيتون يفتتح أولى أمسيات المسرح الجنوبي في "جرش 39"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 01:01 مساءً - أحيا النجم ناصيف زيتون أولى أمسيات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، وسط حضور جماهيري كبير على المسرح الجنوبي، حيث بدأ وصلته الغنائية بأغنيته الشهيرة "تكة رح"، التي تفاعل معها الجمهور بترديد كلماتها بحماس بالغ.

"تكة رح يوقف قلبي".. جمهور جرش يرحب بزيتون

استقبل عشاق ناصيف زيتون نجمهم المفضل بحفاوة لافتة، ورددوا أغنيته: "تكة رح يوقف قلبي"، فيما وقف الحضور يغني مستمتعًا بالأداء المليء بالشغف، على وقع كلمات الأغنية: "شوي شوي قلبي عم بتعلق بيك".

تنويع غنائي ورسائل عاطفية

توالت الأغنيات التي قدّمها زيتون، فغنى "نامي ع صدري"، ثم "ترغلي" من أرشيف النجم جورج وسوف. ومع تصاعد تفاعل الجمهور، لبّى نداءاتهم بأغنية "أعطيتك قلبي ليش تخون؟"، ليلحظ المتابعون أن معظم أغنياته تدور في إطار العتاب العاطفي الجميل، الذي بات جزءًا من بصمته الفنية.



جمهور حفل ناصيف زيتون - الصورة من اللجنة الإعلامية لمهرجان جرش

لحظات وجدانية على المسرح الجنوبي

واصل زيتون تقديم أغنيته "ترلله"، تلتها أنغام ناعمة قدّم بعدها أغنية "مش عم تزبط معي"، والتي جاء فيها:

"بعرف بأنك ساكني..عايش بروحي مجنني.. وجوا حبك آسرني وعم كابر.

رغم القسوة الي بقلبك والتعب الي مرافق دربك

والبعد الي عشتو الي بقربك انا صابر."

ثم قدّم أغنية "يوم فارقت أحبابي"، مرددًا:

"اخ اخ اخ أخ أخ

انا يا اله الكون اغني

حني ظهري متل قوص الربابة".

وبين أضواء الموبايلات، صدحت أنغام "مجبور"، بصوته وهو يردد: "مجبور أنا أعيش، من بعد فرقاك، وأخفي جروحي بين نفسي وذاتها آه، آه"، ليختتم الحفل بجمهور غادر وهو يردد أغنية "مش عم تزبط معي"، في حالة من النشوة والرضا الفني.

جمهور حضر خصيصًا لناصيف

تميّز الحضور في الليلة الأولى من مهرجان جرش، بأنّه جاء خصيصًا من أجل ناصيف زيتون، إذ بدا واضحًا حفظهم لأغانيه وتفاعلهم الحيّ مع كل جملة موسيقية، وتمايلت مدرجات المسرح الجنوبي مع إيقاعاته المميزة.

ناصيف زيتون: لا نية للتمثيل والتعاون مع فنان عربي قادم

في المؤتمر الصحفي الذي عُقد ضمن فعاليات مهرجان جرش، أعرب الفنان ناصيف زيتون عن سعادته بالمشاركة، ورحّب بفكرة التعاون مع الفنان الشامي، مشيرًا إلى اعتزازه بكل فنان شاب ومجتهد من أبناء وطنه، ومؤكدًا انفتاحه على التعاون مع أي فنان سوري.

وكشف ناصيف عن أولوياته الفنية في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى التحضير لديو غنائي مع فنان عربي، مؤكدًا أنه لا يسعى حاليًا للتعاون مع نجم عالمي، إذ يركّز أولًا على تعزيز حضوره في بعض الدول العربية التي لم يصل فيها بعد إلى الانتشار الذي يطمح إليه.

لا للتمثيل.. "أريد أن أبقى مغنيًا"

وحول إمكانية دخوله مجال التمثيل، نفى ناصيف وجود أي خطة مستقبلية لذلك، قائلًا بحسم: "أحب أضل مغني، وحابب أضل على هالسكة وأنجح فيها، شغفي وطموحي موجود بهالمجال".

وختم حديثه بتأكيد استمرار مشاريعه الموسيقية، سواء على مستوى الألبومات أو الديوهات الغنائية، وسط ترقّب جمهوره الدائم لكل جديد يقدمه.

وانطلق "مهرجان جرش للثقافة والفنون" بدورته التاسعة والثلاثين، مساء يوم الأربعاء 23 يوليو الحالي، ويستمر حتى 2 أغسطس، مقدماً برنامجاً متنوعاً بين الفعاليات الفنية والثقافية والفلكلورية، بمشاركة 37 دولة من مختلف أنحاء العالم.

