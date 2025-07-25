شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة الأولى معلق بالأحبال.. كيف سيدخل تامر حسنى حفله فى العلمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الجمهور كيف سيدخل النجم تامر حسنى حفله فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة، يوم الجمعة 25 يوليو الجاري، في منطقة "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، لان فى الدورة الأولى للمهرجان عام 2024 دخل تامر حسنى المسرح بعرض مبهر معلق بالأحبال ومرتدى بدله تاج من فيلمه تاج مما جعل الجماهير فى حاله أبهار و تصفيق كثيف.

وفى الدورة الثانية للمهرجان عام 2024 تفاجأ الحضور بأنطفاء أضواء المسرح، ووجود طائرات في الهواء ولافتات عريضة عليها صور تامر حسنى، ثم دخل تامر حسنى المسرح بعرض مبهر مرتديا ملابس بيضاء برفقه فرقته، وعلى أنغام الموسيقى المكسيكية وارتدت الفرقة اللون الأبيض مثل تامر، لذلك الكل يتساءل كيف سيدخل تامر المسرح فى الدورة الثالثة للمهرجان.

طرحت تذاكر حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 25 يوليو الجارى، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات متاحة للجميع، ويشارك فى الحفل مع تامر المطرب الشامى.

حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة

ويحرص النجم تامر حسني على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحققت تلك الحفلة نجاحا كبيرا، وكرر تامر حسني هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر يوم 25 يوليو كثالث تعاون بينهم وبين مهرجان العلمين.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، إلى جانب عدد من الاستعراضات التى اعتاد الجمهور منه عليها، كما يشاركه الحفل المطرب الشامى، ليقدم هو الآخر عدد من الأغنيات برفقة تامر، وأتيحت التذاكر عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.