شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تساند أنغام فى مرضها: بالشفاء يا حبيبتى وإن شاء الله خير والان مع تفاصيل الخبر

حرصت النجمة مي عز الدين، على مؤازرة ومساندة النجمة أنغام، بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرا، مما استدعى سفرها للخارج من أجل إجراء الفحوصات الطبية تمهيدا للوقوف على حالتها والعلاج المناسب، متمنية لها الشفاء العاجل.

وقالت مي، عبر ستوري حسابها على إنستجرام: "ألف سلامة وبالشفاء يا حبيبتي وإن شاء الله خير".





وكانت النجمة أنغام، كشفت عن صورة لها داخل أحد المستشفيات فى ألمانيا على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لعمل فحوصات على البنكرياس، كما أوضحت في البيان الذى أصدره مكتبها الإعلامي.

وسبق وأصدرت النجمة أنغام، بيانا صحفيا حول شائعة إصابتها بسرطان الثدى، وجاء البيان كالتالي: "ينفى المكتب الإعلامى للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التى تم تداولها حول حالتها الصحية، وأنها مصابة بسرطان الثدي.. ونود أن نشير إلى أنها ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة، استعدادا لطرحها هذا الصيف".

وأضاف البيان: "وطالبت وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نشر مثل هذه الأخبار التى تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها.. وفى الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها، ونطمئن الجميع أنها بخير".