ناصيف زيتون يفتتح أولى أمسيات المسرح الجنوبي فى مهرجان جرش بدورته الـ 39

القاهرة - سامية سيد - شهدت أولى أمسيات مهرجان جرش في دورته الـ 39، بحضور جماهيري كبير والتي أحياها النجم ناصيف زيتون على المسرح الجنوبي، حيث بدأ بأغنية "تكة رح" وتفاعل معه الجمهور بترديد أغنيته.

وغنى "نامي ع صدري"، كما غنى "ترغلي" من أغاني جورج وسوف، ومع هتافات الجمهور قدم زيتون أغنية "أعطيتك قلبي ليش تخون"، ثم كانت أغنية "ترلله"، وأغنية "مش عم تزبط معي".

شهد افتتاح مهرجان جرش بالأردن حضور رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسان مندوبا عن الملك عبد الله الثانى، ليشعل شعلة مهرجان جرش التاسع والثلاثين، الذى يستمر حتى 2 أغسطس المقبل، ويحمل هذا العام شعار: "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

وتزيّنت سماء جرش بعروض دورن تضمنت صورا للملك عبد الله الثانى وولى العهد، وشعلة المهرجان وشعاره، وصورا للمدينة الأثرية، وعلم الأردن.

يشار إلى أن مهرجان جرش يقام كل عام برعاية: وزارة الثقافة، وزارة السياحة والاثار، وامانة عمان الكبرى، وزارة الإدارة المحلية، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبلدية جرش الكبرى، نقابة الفنانين الأردنيين، رابطة الكتاب الأردنيين، اتحاد الكتاب والادباء الأردنيين، رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين.



