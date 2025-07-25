شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أغنية "يا ليل ويالعين" لـ الشامى قبل حفله فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المطرب السورى الشامى، فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة فى حفل النجم تامر حسنى اليوم الجمعة، ويعد الشامى من المطربين الشباب المتواجدين فى الساحة الفنية، والتى تحقق أغانيه مشاهدات عالية ورواجا واسعا فى الوطن العربى وسوريا، ومن أشهر أغانيه "يا ليل ويالعين" والأغنية من كلماته وألحانه وطرحها فيديو كليب عام 2023، وفور طرحها حققت مشاهدات حتى وصلت إلى 267 مليون مشاهدة.

كما حققت تفاعلا كبيرا على تطبيق تيك توك وتفاعل معها الجميع وحصدت أكثر من 2.2 مليار مشاهدة، وفاز الشامى بجائزة الأغنية المفضلة في حفل joy awards لعام 2023، بعد تحقيقها لأرقام قياسية.

طرحت تذاكر حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 25 يوليو الجارى، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات متاحة للجميع، ويشارك فى الحفل مع تامر المطرب الشامى.

حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة

ويحرص النجم تامر حسني على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحققت تلك الحفلة نجاحا كبيرا، وكرر تامر حسني هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر يوم 25 يوليو كثالث تعاون بينهم وبين مهرجان العلمين.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، إلى جانب عدد من الاستعراضات التى اعتاد الجمهور منه عليها، كما يشاركه الحفل المطرب الشامى، ليقدم هو الآخر عدد من الأغنيات برفقة تامر، وأتيحت التذاكر عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.