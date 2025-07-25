شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يحيى حفلاً غنائيًا فى جدة آخر شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكى حفلاً غنائيًا فى جدة، يوم 31 يوليو الشهر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، كما يشارك فى الحفل المطربة ghostly kisses.

كما أحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا ضخمًا فى استاد القاهرة، السبت 28 يونيو، بحضور أكثر من 60 ألفًا، وافتتح الباند حفل إمباير النسخة السادسة بأغنية أصحاب الأرض دعمًا لفلسطين، وإرسال رسائل تضامنية قوية مع الشعب الفلسطيني.

وكتب على الشاشات العملاقة: "لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعا"، و"ما افتقده كثيرًا من بيتى هو غرفتى، فيها كل شيء فيها ألعابى وفيها كل ما أريده ولو كنت أستطيع أن أعود لأخذ شيء لأخذت البيت كله ورحلت.. لينا الظاهر 7 سنوات غزة نوفمبر 2023"، وهى رسالة صوتية للطفلة "لينا الظاهر" ثم ظهرت كل صور شهداء أهل غزة وسط هتافات الجمهور ورفع الجميع علامات النصر والوشاح الفلسطيني ثم غنى أمير عيد أغنية تلك قضية التي لامست كل قلوب الحضور.

وسجل الحفل أكبر حضور جماهيرى لفريق كايروكى، داخل استاد القاهرة، حتى يسع كل محبيهم وجمهورهم في جميع المحافظات، وعلى مدار أكثر من ساعتين أطرب الباند جميع الحضور بأجمل أغانيهم وسط حماس وتفاعل الجمهور.

آخر أعمال أمير عيد هو ألبوم "روكسى" وطرحه فى موسم الصيف، وروكسى مينى ألبوم ضم 5 أغان، تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.

كما كان الفصل الثانى مقسوم الأغنية الأولى حب تحت الإنشاء، والأغنية الثانية ناسى كل حاجة، وطرح أغنيات الألبوم على فصول متسلسلة يحكى كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، فى فترة الخمسينيات والفصل الثالث والأخير بعنوان الدنيا هس وشاركته فى الأغنية سارة مول البلاد، وكانت بداية الفصل الثالث مشهد تمثيلى لأمير عيد مع ندى أبادر.