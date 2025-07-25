شكرا لقرائتكم خبر عن مرقس عادل لـ الخليج 365: فيلم فى عز الضهر تجربة صعبة ومكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج مرقس عادل كواليس العمل مع النجم العالمى مينا مسعود، وأسرار استغراق فيلم في عز الضهر لأكثر من أربع سنوات فى التحضير، وتفاصيل تبديل النجوم وأصعب التحديات التى واجهته كمخرج، حيث صرح قائلا: "العمل كان مغامرة طويلة وصعبة ومرهقة، لكنها ممتعة، عملنا على العمل لأكثر من 4 سنوات، ولهذا لقد حضرنا بشكل جيد، وصرفنا مجهود وفلوس وأعصاب، لكنها كانت رحلة مهمة جدت".

تفاصيل فيلم فى عز الضهر

وعن تعاونه مع النجم العالمى مينا مسعود، أجاب عادل قائلا: "كنت أريد أنا ومينا العمل مع بعضنا البعض منذ فترة، وبدأت مع المؤلف والفنان كريم سرور في التفكير في فكرة الفيلم، خاصة أننى كنت اريد أقدم عمل يحكى عن الهوية والبحث عن الجذور، وكان لديه فكرة شبيه لها".

وتابع عادل قائلا: "هذا النوع من الأفلام يجعل المخرج دائما في حالة قلق خاصة أن الجمهور معتاد على مشاهدة الأكشن العالمي بجودة محددة، ولهذا كنت حريص لتوصيل على نفس الإحساس والتفكير بنفس المنطق، لكن بلمسة مصرية وروح حقيقية".

العمل على فيلم في عز الضهر

وأشار عادل قائلا: "استغرق العمل على فيلم في عز الضهر حوالى أربع سنوات بسبب عدة مشاكل، ولأننا كنا نبحث على التوقيت وفريق العمل المناسب لهذا النوع من الأفلام، وجميع النجوم الذى انسحبوا من العمل اثناء فترة التصوير كانت بسبب ظروف خارج إرادتنا وإرادتهم".