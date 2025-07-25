شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل فاروق الفيشاوى.. اشتهر بألقاب الحاوى والبرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم، الـ25 من شهر يوليو، مع ذكرى رحيل الفنان فاروق الفيشاوى الذى ولد فى 5 فبراير 1952 ورحل فى مثل هذا اليوم فى عام 2019، الفنان الذى ولد في قرية سرس الليان بمحافظة المنوفية يعد أحد أهم النجوم البارزين في مجال الفني السينمائى والدرامى في مصر والوطن العربى.

قدم الفيشاوي العديد من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور وكان أبرزها المشبوه وحنفى الأبهة وغاوى مشاكل وغيرها من الأعمال السينمائية المهمة.

ألقاب فاروق الفيشاوة

حمل الفيشاوة عدة ألقاب منها "البرنس - الحاوى - الولد الشقى"، وكانت بداياته المسرحية على يد المخرج الراحل عبد الرحيم الزرقاني الذي اكتشف موهبته خلال إحدى المسرحيات التي قدمت على مسرح جامعة القاهرة، وخلال مشواره مع المسرح قدم أعمالا مثل عيني في عينك، البرنسيسة، الرجل الصعيدي، شباب إمراة، والناس اللي في الثالث.

حصل الفيشاوي على بكالوريوس الطب العام وقبله على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، لكنه اختار الفن فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس.

بداية فاروق الفيشاوي

بدأ مسيرته الفنية بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات، حتى جاءت انطلاقته الحقيقية عام 1980 من خلال مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا للمخرج محمد فاضل وسرعان ما لفت الأنظار بموهبته خصوصا في مسلسل ليلة القبض على فاطمة لتتوالى نجاحاته السينمائية وتبدأ نجوميته في الثمانينيات مع فيلم المشبوه، بجانب عادل إمام.

قدم الفيشاوي أكثر من 130 عملا فنيا بين السينما والتليفزيون أبرزها الطوفان، لا تسألني من أنا، غدا سأنتقم، فتاة من إسرائيل، المرأة الحديدية، نساء خلف القطبان وقهوة المواردي.