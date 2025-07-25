شكرا لقرائتكم خبر عن 46 عاما على عرض مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرا".. أعطى دروسا فى التربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر، اليوم الجمعة، 46 عاما على مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرا" الذى عرض فى 25 يوليو 1979، ومن أهم المسلسلات التى تناولت دور وأهمية الأب وحبه للأسرة، وأعطى دروسا فى التربية وقدم المؤلف عصام الجمبلاطى والمخرج محمد فاضل دراما اجتماعية تحمل المواقف الانسانية ومعانى الحب والوفاء بين الأب والأبناء.

ويعتبر من المسلسلات التى تناولت أهم المشاكل والقضايا، وإهمال الأبناء فى حق الوالدين وانشغالهم فى تحقيق النجاح والمال ونسيان دورهم وحق رعايتهم واهتمامهم بالأب وأهمية الترابط الأسرى.

مسلسل "أبنائى الأعزاء.. شكرا" كان يجمع الكثير من الأبطال وعلى رأسهم الفنان القدير عبد المنعم مدبولى الشهير "بابا عبده" والفنان يحيى الفخرانى وصلاح السعدنى وفاروق الفشاوى والفنانة آثار الحكيم والفنانة فردوس عبد الحميد.

تدور أحداث المسلسل حول بعض القضايا الاجتماعية، وتتناول القصة جحود الأبناء على الآباء متمثلة فى شخصية عبد الحميد الأب، والذى لديه ثلاثة أبناء وبنت، وتختلف طريقة معاملة كل منهم للأب فى إطار اجتماعى كوميدى.

"بابا عبده" من أشهر الأدوار للفنان عبد المنعم مدبولى، وكان يتمتع بقدر كبير من الحكمة والحنان، وقدم للجمهور شخصية الأب الذي جاوز الستين وكان يعمل بكل جهد واخلاص ليكمل تعليم ابنائه وحصولهم على مستقبل افضل كما شارك الفنان صلاح السعدنى وقدم شخصية الابن الأوسط "عاطف" وكان متزوج ولديه ابن، والفنان فاروق الفيشاوى شخصيه "ماجد" الابن الاصغر، وأخيرًا "عفاف" الابنة الصغرى المتعلقة بوالدها والتى وقدمتها الفنانة آثار الحكيم.