"على أجهزة التنفس".. تفاصيل الحالة الصحية لمؤلف "ذات" صنع الله إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف مصدر مقرب من أسرة الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، عن تدهور حالته الصحية، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد نقله إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن حالة صنع الله إبراهيم، حرجة جدا، إذ يعاني من التهاب رئوي، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي .

جدير بالذكر أن الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، قُدمت بعض أعماله الروائية على الشاشة، وبينها: فيلم "شرف"، للمخرج سمير نصر، وعرض عام 2023 في مهرجان قرطاج السينمائي بتونس، ومسلسل "ذات"، الذي قامت ببطولته النجمة نيللي كريم، بمشاركة النجم باسم سمرة.