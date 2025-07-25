طرح فيلم ريستارت غداً على المنصات بالتزامن مع عرضه في السينمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 01:02 صباحاً - ينطلق عرض فيلم ريستارت بطولة تامر حسني وهنا الزاهد على أحدى المنصضات الرقمية المشفرة بدءاً من غداً الجمعة الموافق 25 يوليو، وذلك بعد أقل من شهرين على طرحه في دور العرض السينمائي، حيث طُرح الفيلم يوم 29 مايو للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويستمر عرض الفيلم في دور السينما حتى الآن.

نجاح لافت في شباك التذاكر

فيلم "ريستارت" حقق نجاحاً لافتاً على مستوى شباك التذاكر منذ طرحه في 29 مايو الماضي، حيث حصد إيرادات اقتربت من 90 مليون جنيه ليدخل ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية، كما سجل الرقم أعلى إيرادات في مشوار تامر حسني السينمائي متخطياً فيلم "البدلة" الذي كان قد حقق إيرادات بلغت 67 مليون جنيه عام 2018.

فيلم "ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، تواناالجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

حفل غنائي منتظر غداً في مهرجان العلمين

يُذكر أن تامر حسني يُحيي حفلاً غنائياً منتظراً غداً الجمعة 25 مايو، في ثاني ليالي مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة، حيث يغني أغنيات ألبومه الجديد "لينا معاد" أمام الجمهور لأول مرة بعدما طرح الألبوم يوم الثلاثاء الماضي 15 يوليو، ومن المقرر أن يُشارك تامر حسني في الحفل المطرب السوري الشامي الذي قدم ديو مع تامر بعنوان "ملكة جمال الكون" ضمن أغاني البوم "لينا معاد".

ألبوم تامر حسني "لينا معاد"، يضم 15 أغنية، هي: "ملكة جمال الكون، الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، لينا معاد، خلونا نشوفكم تاني، هو ده بقى، حبيبي تقلان، يلا يا كداب، وحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرُّج من حياتي، الذوق العالي التي يغنيها تامر ديو مع الفنان محمد منير وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في أجواء صيفية مبهجة.

تامر حسني كان قد صوّر أكثر من أغنية أخرى بجانب "الذوق العالي" على طريقة الفيديو كليب، واستعان في هذه الكليبات بممثلات شهيرات؛ حيث طرح تامر كليب "حبك لو غلطة" وشاركت فيه الممثلة آية سليم كموديل، وكذلك كليب أغنية "الأنوثة الطاغية" وشاركت كموديل فيه الفنانة اللبنانية قمر، فيما استعان بالفنانة الشابة جنا الأشقر في كليب "لينا معاد".

