تخفيض أسعار تذاكر صيف الأوبرا فى استاد الإسكندرية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة

القاهرة - سامية سيد - احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية تم تخفيض أسعار تذاكر فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2025 المقام لأول مرة فى استاد الإسكندرية الرياضي، بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية ومحافظة الإسكندرية بنسبة 50‎%‎ لتبدأ من 150 جنيها، وذلك فى إطار الحرص على تمكين شرائح أوسع من الجمهور للاستمتاع بالعروض الفنية المميزة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعزيز السياحة الثقافية في المدينة الساحلية، وإتاحة الفرصة للزوار والمقيمين للإستمتاع بتجربة فنية فريدة في أجواء استاد الإسكندرية التاريخي.

وتشمل التخفيضات في المهرجان الصيفى على جميع فئات التذاكر للعروض المقرر إقامتها في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، والتي تشهد مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى والغناء هم على التوالى إيهاب توفيق، الموسيقى العربية بالأوبرا بمشاركة كنزى - ياسر سعيد - حنان عصام وقيادة الدكتور محمد الموجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، الفنان أحمد جمال، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الموسيقى العربية بالأوبرا بمشاركة محمد الخولي - فرح الموجي - محمد حسن وقيادة المايسترو أحمد عامر، فريق وسط البلد، هشام عباس، الموسيقار هشام خرما وخالد سليم .

ويمكن حجز التذاكر من خلال ثلاثة طرق رئيسية هى منصة تذكرتي الإلكترونية، ومنفذ بيع التذاكر بمسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، وشباك تذاكر البوابة الرئيسية باستاد الإسكندرية (بوابة 16).