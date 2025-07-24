يسرا تُحيي الذكرى السادسة لوفاة والدتها: ربنا يصبرني على فراقك

يسرا تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

شخصيات يسرا في السينما قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 11:12 مساءً - أحيت الفنانةالذكرى السادسة لوفاة والدتها التي تتزامن مع اليوم 24 يوليو، حيث رحلت عن عالمنا يوم 2019 بعد صراع مع المرض تاركةً فراغاً كبيراً في حياةالتي كانت مرتبطةً بها بشكل كبير وتأثرت كثيراً بوفاتها وظلت فترة في حالة نفسية سيئية، ومع كل ذكرى تُعبر عن اشتياقها لوالدتها الراحلة.يسرا أحيت ذكرى والدتها بكلمات مؤثرة في منشور على حسابها بموقعحيث كتبت: "6 سنين على فراقك يا أمي ولسه فراقك سايب فراغ كبير في حياتي، مفيش أي حاجة ممكن تعوض وجودك، مكملة ببركة دعائك وربنا يصبرني على فراقك يا أغلى ما في الدنيا، ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى ويرحمك ويسكنك فسيح جناته، فضلاً وليس أمراً برجاء قراءة الفاتحة لأمي و كل أحبابنا اللي فارقونا".يمكنكِ قراءة.. يسرا وزينة مذيعتان قريبًا.. ما القصة؟يُذكر أنتستعد لاستئناف تصوير أعمالها الجديد فور عودتها من الخارج، حيث ترتبط بتصوير فيلمين جديدين، تعود بهما إلى عالم البطولة المطلقة في السينما بعد غياب سنوات، الأول بعنوان ""، والثاني ""؛ حيث قررت يسرا التركيز على السينما في الوقت الحالي، لا سيّما وأنها غائبة عن المشاركة في الدراما وعن موسم رمضان الماضي 2025، وكذلك قبل الماضي 2024.وتقدّمفي الفيلمين شخصيتين مختلفتين تماماً، سواء من ناحية الشكل أو المضمون، مع الاشتراك في تناوُل القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخُص المرأة. ففي "بنات فاتن" تظهر يسرا من عائلة شعبية مكافحة، ومتزوجة من باسم سمرة ولديهما ابنتان هما هدى المفتي وبسمة نبيل، وتواجه يسرا العديد من التحديات، سواء من ناحية تعقيدات الحياة الزوجية، أو مواجهة المشاكل والصعوبات التى تواجه بناتها.فيما تجسد فيل فيلم "" شخصية دينا الكردي هي إعلامية مؤثرة في الأربعينيات، شخصية صارمة وعقلانية، ملامحها قوية، ونظراتها حادة. تُدير مركز صوت المرأة، وتقود النضال النسوي بحزم. تؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعانى من صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال.اقرئي أيضاً.. أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبييأتي فيلم "" كآخر أعمالفي السينما، وجاء من بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، ديناالشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمودالليثي. وجاء ظهور يسرا بشكل خاص كضيفة شرف. بالإضافة أيضاً لـ أحمد فهمي. والعمل من تأليف وسام صبري. ومن إخراج كريم السبكي.