هالك هوجان من حلبات المصارعة لـ شاشة السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 11:12 مساءً - رحل عن عالمنا مساء اليوم لاعب المُصارعة العالمي ونجم WWE هالك هوجان، والذي إكتسب شهرة عالمية على مدار سنوات من خلال ممارسته لرياضة المُصارعة.

وعلى الرغم من النجاح الكبير في الرياضة الذي حققه المُصارع هالك هوجان، إلا أنه خاض تجربة التمثيل في السينما الأمريكية واصبح واحدًا من نجوم هوليوود، وعلى مدار مسيرته الرياضية والفنية شارك ببطولة عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

من عالم المصارعة إلى السينما والنجاح أمام سيلفستر ستالون

مع نهاية فترة السبعينيات جاءت بداية هالك هوجان مع عالم المصارعة الحرة والإحتراف بها، وفي عام 1980 إنضم إلى إتحاد المصارعة العالمية WWE والتي تعد الأشهر ويُتابع مبارياتها ملايين الأشخاص حول العالم مما أكسبه شهرة كبيرة.

وجاءت بداية هوجان مع السينما من خلال المُشاركة ببطولة واحد من أشهر الأفلام العالمية وهو فيلم Rocky والذي جسد بطولته النجم العالمي سيلفستر ستالون، وجاءت مشاركة هوجان في الجزء الثالث منه والذي تم عرضه عام 1982، وقد حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

البطولة المُطلقة والنجاح في السينما على مدار ما يتجاوز الـ30 عامًا

عقب تحقيق هالك هوجان نجاحًا كبيرًا في السينما أمام سيلفستر ستالون بالجزء الثالث من سلسلة افلام Rocky وبعد مرور 7 سنوات، قدم أول بطولة سينمائية له في هوليوود وذلك من خلال فيلم "No Holds Barred".



وفي عام 1990 يُشارك بشخصيته الحقيقية من خلال أحداث فيلم "Gremlins 2" والذي جاء من بطولة جون جلوفر، كريستوفر لي وكان يُحافظ هالك هوجان على التوازن بين عروضه الرياضية ومُشاركته في السينما حيث توقف 6 سنوات قبل أن يُشارك ببطولة فيلم سينمائي أخر وهو "The Secret Agent Club" والذي تم عرضه عام 1996، وبنفس العام شارك ببطولة فيلم "Spy Hard".

وفي عام 2008 قدم هوجان المسلسل التلفزيوني "Hulk Hogan’s celebrity champions Wrestling" والذي جاء من تأليف ايضًا وظهر في المسلسل عدد كبير من المُصارعين.

وعلى مدار ما تجاوز الثلاثون عامًا شارك لاعب المُصارعة هالك هوجان ببطولة ما يتجاوز العشرة أعمال فنية ما بين الدراما التلفزيونية والسينما والتي جعلت له مكانتة خاصة حول العالم بين الرياضيين الذين حققوا نجاحًا بمجال التمثيل.



