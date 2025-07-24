أنغام بأول صورة من داخل المستشفى في ألمانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 11:12 مساءً - في أول ظهور لها منذ بدء رحلتها العلاجية في ألمانيا، شاركت النجمة أنغام متابعيها عبر "إنستغرام" بصورة التقطت لها من داخل أحد مستشفيات برلين، حيث تخضع لفحوصات دقيقة على البنكرياس.

ونشرت أنغام صورة لها عبر استوري حسابها الرسمي بموقع انستغرام وظهرت هي مستلقية على فراش المرض المتحرك داخل إحدى مستشفيات برلين لعمل فحوصات على البنكرياس بألمانيا.

وأكدت مصادر أن أنغام خضعت بالفعل لجراحة لإزالة جزء من البنكرياس، وتستعد للخضوع لبعض الفحوصات الدقيقة من أجل التأكد من طبيعة الورم.

أنغام من داخل المستشفى - الصورة من حسابها على انستغرام

وسبق ان نفى المكتب الإعلامي للنجمة أنغام صحة الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية وأنها مصابة بسرطان الثدي، وتستعد للسفر للخضوع للعلاج في الخارج.

مكتب أنغام: الفنانة ليست مصابة بسرطان الثدي

وتابع المكتب الإعلامي للنجمة أنغام في بيان رسمي: نود أن نشير إلى أنها ستقوم بالسفر إلى المانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف.

وطالبت النجمة الكبيرة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها.

وختم البيان: في الوقت نفسه توجه النجمة الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها ونطمئن الجميع أنها بخير.

أزمة صحية مفاجئة

الجدير بالذكر أن أنغام تمر بوعكة صحية مفاجأة ورفضت الكشف عن تفاصيلها وقالت: "أنا تعبت فجأة أثناء جلوسى في المنزل، ودخلت المستشفى بعد ذلك بيومين، وكنت فاكرة أني هروح أتناول بعض المسكنات وينتهى الموضوع ولكن ما حدث أن الأمر تطلب بقائي في المستشفى، والحمد لله الموضوع إن شاء الله بسيط ولكن يحتاج استشارات كثيرة وصبر طويل".

قد تحبِ قراءة.. بعد أنغام وشيرين أبرز رسائل العتاب بين النجوم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».