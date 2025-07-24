شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تجرى بروفات حفلها فى مهرجان جرش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت النجمة أحلام بروفات على هامش استعدادها لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات مهرجان جرش في دورته الـ 39، والمقررة، غداً الجمعة، وتقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياتها الطربية الخليجية والعربية.

يذكر أن المطربة أحلام، طرحت مؤخراً أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل اسم "السيدة الأولى" ويضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، إشراف خالد أبو منذر.

وجاءت اغاني الألبوم هى، "السيدة الأولى" كلمات عبدالله بوراس، توزيع عصام الشرايطي، "أخفي الهوى" كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي ، "يا هلا" كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي، "أيام الصفاء" كلمات الأمير عبدالله الفيصل توزيع عمر الصباغ ، "العطر" كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ.

يشار إلى أن مهرجان جرش يقام كل عام برعاية: وزارة الثقافة، وزارة السياحة والاثار، وامانة عمان الكبرى، وزارة الإدارة المحلية، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبلدية جرش الكبرى، نقابة الفنانين الأردنيين، رابطة الكتاب الأردنيين، اتحاد الكتاب والادباء الأردنيين، رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين.