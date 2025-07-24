شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنشر صورة لها داخل المستشفى لإجراء فحوصات على البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة أنغام صورة لها داخل أحد المستشفيات فى ألمانيا على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لعمل فحوصات على البنكرياس، كما أوضحت في البيان الذى أصدره مكتبها الإعلامي.



أنغام داخل المستشفى

وكانت النجمة أنغام أصدرت بيانا صحفيا حول شائعة إصابتها بسرطان الثدى، وجاء البيان كالتالي: "ينفى المكتب الإعلامى للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التى تم تداولها حول حالتها الصحية، وأنها مصابة بسرطان الثدي.. ونود أن نشير إلى أنها ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة، استعدادا لطرحها هذا الصيف".

وأضاف البيان: "وطالبت وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نشر مثل هذه الأخبار التى تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها.. وفى الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها، ونطمئن الجميع أنها بخير".

وكانت النجمة أنغام قد خطفت قلوب جمهورها فى حفلها بمهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثالثة، حيث قدمت النجمة أنغام عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث مزجت الأغانى القديمة بالجديدة.

وخلال الحفل غنت أنغام (سيبك انت، بنعمل حاجات، ونفضل نرقص)، كما زاد تفاعل الجمهور معها وتصفيقهم عندما غنت "بين البينين".

وعبرت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتها الكبيرة بعد مرورها بأزمة صعبة، حيث قالت: "وجودكم وحضوركم النهارده هوّن عليا أى أزمة، شكرا من كل قلبى انتو بتدونى قوة وصحة وبتوهبولى الحياة".