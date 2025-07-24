شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال حكاية "بتوقيت 28" يختمون رحلتهم بتوقيعات على السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فجر اليوم تصوير آخر مشاهد حكاية "بتوقيت 28"، إحدى قصص مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، في أجواء احتفالية جمعت نجوم العمل وصناعه والطاقم الفني.

وبعد انتهاء الاحتفال، كتب الأبطال كلمات شكر وتقدير على صفحات السيناريو الأصلي، كذكرى تخلد لحظاتهم مع المخرج خالد سعيد.

حيث كتبت هنادي مهنى باللغة الإنجليزية: "يشرفني العمل معك في هذا المشروع الرائع، كل الحب والاحترام لجهودك التي لا تعرف الكلل، إلى لقاءات أكثر إبداعًا"

أما أحمد جمال سعيد، فاختار كلمات ممزوجة بين الدعابة والمشاعر الصادقة: "بتوقيت 2028، مش هقول كلمة شكر، بس الحقيقة أنت أفضل مخرج وأخ وصاحب رؤية، وهفضل مدين لك بكل حب".

بينما كتبت نانسي هلال بعفوية: "بسم الله، دائمًا بخير ونجاح يا أخويا الكبير، شكرًا على كل شيء.. ربنا يخليك لينا دومًا".

وفاجأ النجم أحمد خالد صالح - الذي يشارك في حكاية أخرى من المسلسل - الحضور بزيارته المفاجئة لدعم زوجته هنادي مهنى وزملائه، وسط تفاعل جماعي من فريق العمل الذي لم يتمالك دموعه في بعض اللحظات.

يُذكر أن المسلسل يتكون من 7 حكايات مستقلة، كل حكاية مكونة من 5 حلقات، ليصبح المجموع 35 حلقة تعرض خلال موسم الصيف، وهو من إنتاج "K Media" للمنتج كريم أبو ذكري، ومن المقرر عرضه في أغسطس 2024 على قنوات الشركة المتحدة ومنصاتها الرقمية.



هنادي مهنا



احمد جمال سعيد



توقيع ابطال حكاية بتوقيت 28